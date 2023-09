Le chanteur Usher sera la tête d'affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl d'Apple Music à Las Vegas.

La NFL, Apple Music et Roc Nation ont confirmé dimanche que l’artiste américain mènera les festivités de la mi-temps depuis le Allegiant Stadium le 11 février prochain. La vedette de la musique, qui a remporté huit Grammy, a déclaré qu'il était impatient de se produire sur l’une des plus grandes scènes du monde.



«C'est un honneur de toute une vie de finalement cocher une performance au Super Bowl de ma liste de souhaits», a confié Usher dans un communiqué. «J'ai hâte d'offrir au monde un spectacle comme ils m'ont jamais vu faire auparavant.»

Usher est devenu l’une des plus grandes vedettes grâce à son album Confessions, qui a vendu plus de 10 millions d’exemplaires aux États-Unis et lui a valu huit nominations aux Grammy en 2005, dont trois trophées.

Il a perdu l'album de l'année au profit du dernier album de Ray Charles, Genius Loves Company, sorti deux mois après la mort de la légende. Confessions figure parmi les projets musicaux les plus vendus de tous les temps et a donné naissance à des hits numéro 1 tels que Yeah! avec Ludacris et Lil Jon, Burn et Confessions Part II. La version spéciale de l'album comprenait le succès My Boo, un duo avec Alicia Keys. L'année prochaine marquera le 20e anniversaire de cet album.

Usher, 44 ans, est actuellement sous les projecteurs grâce à Usher: My Way à Las Vegas, lui qui a connu des spectacles à guichets fermés et des critiques élogieuses. Il commence également une série de huit spectacles à Paris ce dimanche. Usher devrait conclure sa résidence à Las Vegas début décembre avant de faire sa prestation à la mi-temps du Super Bowl quelques mois plus tard.

Le chanteur a été coach dans l'émission The Voice de NBC et a également joué dans plusieurs films, dont Hustlers et Light It Up.

Le fondateur de Roc Nation, Jay-Z, a qualifié Usher «d'artiste ultime et d’homme de spectacle».

«Depuis ses débuts à l'âge de 15 ans, il a tracé son propre chemin», a-t-il déclaré à propos d'Usher, qui a sorti son premier album éponyme en 1994. Au total, il a sorti huit projets studio remplis de hits comme U Got It Bad, U Remind Me, You Make Me Wanna, Nice & Slow et Love In This Club avec Jeezy.

«Au-delà de son chant impeccable et de sa chorégraphie exceptionnelle, Usher se met à nu», a poursuivi Jay-Z. «Son parcours remarquable l'a propulsé sur l'une des plus grandes scènes du monde. J'ai hâte de voir la magie opérer.»

Roc Nation et le producteur lauréat d'un Emmy, Jesse Collins, seront les co-producteurs exécutifs du spectacle de la mi-temps. Hamish Hamilton revient en tant que réalisateur. Il s'agit de la deuxième collaboration entre la NFL, Apple Music et Roc Nation.

L'année dernière, une Rihanna enceinte est apparue suspendue sur une plateforme au-dessus du terrain lors d'un spectacle de mi-temps spectaculaire - sa première performance en solo en sept ans.

«Nous sommes très fiers de ce que nous avons pu accomplir avec la NFL et Roc Nation l'année dernière, et maintenant avec le talent incroyable d'Usher prêt à monter sur scène, nous sommes impatients de voir un autre spectacle de mi-temps incroyable d'un des plus grands artistes de tous les temps», a mentionné Oliver Schusser, vice-président d'Apple Music, d'Apple TV+, des Sports et de Beats.

Usher rejoindra une liste de musiciens célèbres ayant joué lors des spectacles de mi-temps du Super Bowl, dont Beyoncé, Madonna, Dr. Dre, Snoop Dogg, Coldplay, Kendrick Lamar, Eminem, U2, Lady Gaga, Michael Jackson et Katy Perry.

«Usher est une icône dont la musique a marqué de manière indélébile le paysage culturel tout au long de sa carrière», a lancé Seth Dudowsky, responsable de la musique de la NFL.