Usher a livré une performance endiablée lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl, dimanche au Allegiant Stadium à Las Vegas.

Assis sur un trône, accompagné d'une fanfare et d'une foule d'artistes, l'artiste est resté au centre du spectacle.

Il a immédiatement confirmé sa position d'artiste idéal de la mi-temps: un artiste aux tubes intemporels et connus, à la chorégraphie magistrale et au public dévoué.

Il a commencé par Caught Up, puis a enchaîné avec U Don't Have to Call, Superstar et Love in the Club.

Alicia Keys a ensuite fait son entrée devant un piano rouge vif pour sa chanson If I Ain't Got You, qui s'est transformée en My Boo, Usher perdant un gant dans un hommage apparent à Michael Jackson - ce qui est remarquable pour un spectacle donné pendant le Mois de l'histoire des Noirs.

«Ils ont dit que je n'y arriverais pas», a-t-il déclaré à la foule, dédiant son spectacle à sa mama.

Pendant les 13 minutes du spectacle de la mi-temps commandité par Apple Music, Usher a fait appel à de nombreux invités, notamment H.E.R., Jermaine Dupri, Lil Jon (pour Turn Down for What, qui est devenu Yeah ! - et qui comprenait une apparition de Ludacris).

En trois décennies, la superstar du R&B avait un trésor inépuisable de tubes à exploiter - et l'a fait en changeant de costume et en interprétant "OMG" en patins à roulettes - à un moment donné, en glissant entre les jambes de will.i.am.

Son album Confessions est l'un des projets musicaux les plus vendus de tous les temps et a fêté ses 20 ans cette année. Burn est devenu un moment fort de la performance.

Au cours des deux dernières années, Usher, 45 ans, a fait de Vegas un lieu d'accueil pour ses talents uniques, avec sa résidence à guichets fermés, Usher: My Way, à guichets fermés, au Dolby Live du Park MGM, ce qui en fait le choix idéal pour le match de dimanche.



L'octuple lauréat des Grammy Awards n'est pas non plus étranger à la scène du Super Bowl - il a fait une apparition avec le leader des Black Eyed Peas, Will.i.am, en 2011.



«J'ai eu l'occasion de voir un peu à quoi cela ressemblait», avait dit Usher à l'Associated Press lors d'une récente entrevue. Lors de sa première prestation au Super Bowl, il est descendu du plafond du stade pour interpréter OMG à Arlington, au Texas.

«Ne prenez pas les moments pour acquis parce que vous n'en avez que 13», a-t-il confié avant sa prestation de 2024, en faisant référence à la durée de 13 minutes habituellement allouée. «Le plus difficile, c'est d'essayer de trouver le moyen de tout faire tenir quand on a un grand catalogue, ou beaucoup de disques que les gens célèbrent et aiment.»

Il ne fait aucun doute qu'il a trouvé le moyen d'y parvenir.