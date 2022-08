Le premier ministre François Legault a reçu sa 4e dose de vaccin contre la COVID-19, vendredi, à Montréal.

«Après 5 mois, le vaccin perd de son effet. C’est pour ça qu’on doit aller chercher une dose de rappel à ce moment-là. On doit rester prudents et se protéger!», a soutenu M. Legault dans un tweet, en ajoutant que «le vaccin contre la COVID-19 est très efficace pour ne pas avoir de complications graves et permet aussi de réduire la transmission.»

1/2 Je suis allé chercher ma dose de rappel aujourd’hui.



Jeudi, le directeur national de la santé publique, Dr Boileau, soulignait qu'il y avait une amélioration de la situation pandémique «dans tous les paramètres» et une première baisse de la transmission depuis sept semaines pour «tous les groupes d’âge». M. Boileau avait précédemment conseillé aux Québécois n’ayant pas été vaccinés depuis cinq à six mois d’aller chercher une nouvelle dose contre la COVID-19.

On rapportait vendredi 14 nouveaux décès liés à la COVID-19 ainsi qu'une baisse des hospitalisations dans la province.