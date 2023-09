Si l'on se fie aux données du ministère de la Santé, il y a eu un certain engouement pour la vaccination contre les virus respiratoires, jeudi, à la suite de l’annonce de la direction nationale de santé publique du déploiement d’une campagne automnale.

Christian Dubé, ministre de la Santé, a affirmé vendredi que plus de 90 000 rendez-vous de vaccination avaient été pris.



Selon M. Dubé, qui s’est dit «heureux» de la situation dans une publication sur X, 65 000 personnes ont fait «d’une pierre deux coups en se faisant vacciner en même temps contre la grippe et la COVID-19».

Vaccination contre les virus respiratoires : hier seulement, plus de 90 000 rendez-vous avaient déjà été pris! Heureux de constater que près de 65 000 personnes font d’une pierre deux coups en se faisant vacciner en même temps contre la grippe et la COVID-19. pic.twitter.com/CILHfAqCVX — Christian Dubé (@cdube_sante) September 29, 2023

Dès le 2 octobre, les milieux où des personnes sont plus à risque (CHSLD, RPA) pourront recevoir leurs vaccins. La population générale pourra obtenir leurs vaccins le 10 octobre.

Jeudi, le Dr Luc Boileau, directeur national de santé publique, a invité les personnes qui «sont plus à risque» de prendre rendez-vous tout de suite. Parmi celles-ci, les personnes plus âgées de 60 ans, les enfants comme adultes qui ont des maladies chroniques, les femmes enceintes et les parents d'enfant de moins de 6 ans. On ajoute aussi les travailleurs de la santé et les populations plus éloignées», a expliqué M. Boileau.

Il est possible de prendre rendez-vous en visitant le site Clic Santé ou en se présentant en pharmacie. Il sera simultanément possible de prendre rendez-vous pour un vaccin contre la grippe et le pneumocoque.

Les vaccins de la COVID et de la grippe sont tout à fait gratuits et seront offerts dans les 150 points de service et les pharmacies. On a confirmé par le fait même que les grands centres de vaccination comme ceux installés au Stade olympique notamment ne sont pas nécessaires pour cette campagne de vaccination.

Pour le moment, c'est le vaccin de Moderna qui est disponible au Québec. Pour les personnes qui auraient reçu un autre vaccin que le Moderna, on recommande tout de même d'aller chercher une nouvelle dose.

Il est toujours recommandé par la Santé publique d'aller chercher une nouvelle dose 6 mois après avoir été vacciné contre la COVID ou après avoir été infecté.