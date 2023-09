C'était envisagé, c'est désormais officiel. Québec lancera la semaine prochaine sa campagne de vaccination contre les différents virus respiratoires qui sont en train de reprendre de l'élan un peu partout dans la province.

Le Dr Luc Boileau, directeur national de Santé publique, a dévoilé le plan de match des autorités afin de contrer principalement les virus de la grippe et de la COVID-19. «Le contexte est complètement différent de ce que l'on a connu dans les dernières années.

«On n’est pas dans une situation de crise, mais il y a des virus qui circulent et on se doit d'être prudent, ce qui nous inquiète, ce sont les personnes plus à risque de venir à l’hôpital. C’est pour cette raison qu’on offre la vaccination rapidement.», a lancé le Dr Boileau en entrevue avec Marie-Christine Bergeron au bulletin Noovo Info 17.

Dès le 2 octobre, les milieux où des personnes sont plus à risque (CHSLD, RPA) pourront recevoir leurs vaccins. La population générale pourra obtenir leurs vaccins le 10 octobre.

Le Dr Boileau invite les personnes qui «sont plus à risque» de prendre rendez-vous tout de suite.

Parmi celles-ci, les personnes plus âgées de 60 ans, les enfants comme adultes qui ont des maladies chroniques, les femmes enceintes et les parents d'enfant de moins de 6 ans. «On ajoute aussi les travailleurs de la santé et les populations plus éloignées», a expliqué M. Boileau.

«Pour les personnes à risque, c'est maintenant le bon moment pour aller se faire vacciner», a souligné le directeur national de Santé publique.

Il est possible de prendre rendez-vous en visitant le site Clic Santé ou en se présentant en pharmacie. Il sera simultanément possible de prendre rendez-vous pour un vaccin contre la grippe et le pneumocoque.

On rappelle que les vaccins de la COVID et de la grippe sont tout à fait gratuits et seront offerts dans les 150 points de service et les pharmacies. On a confirmé par le fait même que les grands centres de vaccination comme ceux installés au Stade olympique notamment ne sont pas nécessaires pour cette campagne de vaccination.

«Il faut rester vigilant. Si on a des symptômes respiratoires, on prend soin de protéger les autres et soi-même [...] quand on a de la toux ou des congestions nasales, on porte un masque lorsqu'on est avec d'autres personnes», a réaffirmé M. Boileau.

Pour le moment, c'est le vaccin de Moderna qui est disponible au Québec. Pour les personnes qui auraient reçu un autre vaccin que le Moderna, on recommande tout de même d'aller chercher une nouvelle dose. «En bout de ligne, il n'y a aucune différence», a expliqué la Dre Caroline Quach-Thanh lors du point de presse.

Il est toujours recommandé par la Santé publique d'aller chercher une nouvelle dose 6 mois après avoir été vacciné contre la COVID ou après avoir été infecté.

Voyez l'entrevue intégrale dans la vidéo liée à l'article.

Tests rapides gratuits

Le docteur Boileau invite également la population à se procurer des tests rapides, rappelant que ceux-ci sont disponibles gratuitement dans tous les points de service du réseau de la santé, dans les CPE et les écoles et dans les pharmacies communautaires. Par ailleurs, bien que les chaînes de pharmacies les vendent, elles les donnent gratuitement aux personnes jugées vulnérables.

Bien qu'il soit encore beaucoup trop tôt pour estimer le coût de la campagne de vaccination, le docteur Boileau a indiqué qu'elle serait entièrement financée à partir de l'enveloppe de 270 millions $ mise de côté dans le dernier budget provincial spécifiquement pour mener des campagnes de vaccination.

Avec des informations de Pierre Saint-Arnaud, La Presse canadienne

À VOIR ÉGALEMENT | À quoi s'attendre de la grippe et de la COVID-19 cet automne au Québec?