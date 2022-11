Après avoir été largué par plusieurs partenaires tels que Gap, Adidas et Balenciaga pour avoir tenu des propos antisémites, Kanye West a annoncé la semaine dernière vouloir se présenter à nouveau à la présidence des États-Unis. L’homme qui n’en est pas à sa première controverse en a fait l’annonce après une visite à Mar-A-Lago, résidence privée de l’ancien président, Donald Trump.

Mais si seulement l’histoire s’arrêtait là.

Le rappeur américain, désormais connu sous « Ye », avait déjà eu un entretien en tête-à-tête avec l’ex-président en octobre 2018. La rencontre dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche semblait surréaliste à l’époque. Quatre ans plus tard, voici qu’il se retrouve à nouveau à ses côtés, mais cette fois-ci accompagné d’un suprémaciste blanc notoire, Nick Fuentes. Ce commentateur de 24 ans est reconnu pour ses propos contre les juifs, son rejet de l’Holocauste, l’idée que la « race blanche » est supérieure, son intégrisme catholique et sa participation à la manifestation désormais tristement célèbre Unite the right à Charlottesville en 2017.

Bien que Trump ait affirmé après coup qu’il ne connaissait pas Fuentes, il reste très peu probable que l’homme ait pu partager un repas avec l’ancien président sans qu’il y ait eu des vérifications de base sur son identité. Donald Trump n’a pas eu le choix de justifier cette rencontre ayant farouchement choqué la communauté juive avec qui il entretient normalement une excellente bonne relation. Son ancien ambassadeur en Israël, Daniel Friedman, a critiqué directement son ancien patron sur Twitter : «Je veux dire à mon ami Donald Trump qu’il vaut mieux que ça. Toute rencontre, même de courtoisie, avec un antisémite comme Kanye West et une ordure comme Nick Fuentes est inacceptable.»

To my friend Donald Trump, you are better than this. Even a social visit from an antisemite like Kanye West and human scum like Nick Fuentes is unacceptable. I urge you to throw those bums out, disavow them and relegate them to the dustbin of history where they belong. 1/