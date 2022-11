Pour reprendre mot pour mot le Tweet de la radio publique américaine NPR, «Donald Trump, qui a tenté d’invalider les résultats des élections de 2020 et qui a inspiré une insurrection meurtrière au Capitole des États-Unis, a déposé une candidature pour se présenter à nouveau à la présidence en 2024».

#BREAKING: Donald Trump, who attempted to overturn the results of the 2020 election and who inspired a deadly insurrection at the U.S. Capitol, has filed to run for president again in 2024. https://t.co/jSyrsoPGBZ