Un peu plus d'une semaine après avoir été victime d'un malaise lors d'une conférence de presse, la mairesse de Montréal Valérie Plante a annoncé mercredi qu'elle reprendra «graduellement» ses activités régulières.

«Après quelques jours de repos, je suis heureuse de me porter mieux», écrit l’élue dans une courte déclaration. «Je reprendrai graduellement mes activités régulières et je vous remercie pour vos bons mots».

Le 5 décembre dernier, la mairesse avait dû arrêter brusquement un point de presse, visiblement indisposée. Elle avait mentionné «ne pas bien se sentir» avant de s’assoir au sol. On apprenait l’après-midi même qu’elle «allait ralentir le rythme» au cours des jours suivants.

Valérie Plante doit participer mercredi à la séance du comité exécutif de la Ville et prendra les questions des médias par la suite. Mme Plante se rendra plus tard cet après-midi à Québec pour signer la Déclaration de réciprocité entre les municipalités et le gouvernement du Québec.

«Merci encore pour votre soutien. Ça m'a fait chaud au coeur», conclut la mairesse.