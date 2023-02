Le CF Montréal n'aurait pas profité de la tendance à la hausse de la valeur des clubs de la Major League Soccer (MLS) depuis 2019, selon ce qu'a rapporté Forbes jeudi matin.

Selon le réputé magazine américain, les clubs de la MLS ont rapporté, de manière globale, une hausse de 85 % de leur valeur depuis cette époque. Ainsi, la valeur moyenne d'un club en MLS se situerait présentement à 579 millions $US.

Or, le Bleu-Blanc-Noir vaudrait présentement 375 millions $, un résultat qui lui permet de se classer au 27e rang parmi les 28 équipes du circuit Garber.

Forbes a précisé que le CF Montréal, qui appartient à la famille Saputo, aurait généré des revenus de l'ordre de 30 millions $ en 2022. Il aurait cependant subi une perte d'opérations de 12 millions $ pour la même période.

En termes de valeur globale, seuls les Rapids du Colorado font pire que le CF Montréal. La valeur des Rapids se chiffrerait présentement à 350 millions $.

La palme du club le plus profitable en MLS reviendrait au LAFC, dont la valeur est estimée à 1 milliard $. La formation californienne aurait ainsi rapporté des revenus de l'ordre de 116 millions $ en 2022, et un profit d'opérations de 8 millions $.

Le Toronto FC pointe au sixième rang de ce palmarès, avec une valeur globale estimée à 690 millions $, tandis que les Whitecaps de Vancouver occupent le 25e échelon, à 410 millions $.

Pour effectuer son classement, Forbes «a examiné les transactions récentes, les informations financières accessibles au public et s'est entretenu avec plus de 40 dirigeants d'équipe, propriétaires, banquiers d'investissement et initiés de l'industrie».

Le magazine a précisé que «tous les chiffres publiés sont des estimations de Forbes; les valeurs de l'équipe n'incluent pas les stades, l'immobilier ou la dette. Les revenus et le bénéfice d'exploitation concernent la saison 2022, et ce dernier représente le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Les séries éliminatoires, les transferts de joueurs et le partage des revenus de la MLS ont été exclus des calculs de revenus. Les sources de revenus auxiliaires des clubs, telles que les événements qui ne sont pas associés aux activités de la MLS, ont été incluses.»