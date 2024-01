Malgré la disqualification de la Russe Kamila Valieva dans une affaire de dopage, son équipe de patinage artistique gardera la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Pékin en 2022, en devançant de justesse l'équipe du Canada, selon ce qu'a annoncé mardi l'instance dirigeante de ce sport.



Lundi, il a été allégué que la décision du Tribunal arbitral du Sport (TAS) à propos de la disqualification de Kamila Valieva signifierait que le Canada obtiendrait la médaille de bronze dans l'épreuve par équipe, que la Russie avait initialement remportée.



Mais le lendemain, l’Union internationale de patinage (ISU) a publié un tableau de points modifié de la compétition de Pékin qui supprimait le maximum de 10 points de Mme Valieva pour chacune de ses deux épreuves, mais n’ajoutait pas de point aux autres équipes derrière elle.

Les États-Unis sont donc les nouveaux champions olympiques et le Japon passe du bronze à l'argent, mais les Russes rétrogradés obtiennent tout de même le bronze avec un seul point d'avance sur le Canada, qui est quatrième.

Le Canada obtient tout de même huit points sur 10 dans les sections du programme court féminin et du patinage libre, où le Japon a terminé deuxième à chaque fois derrière Mme Valieva.

Le total de points du Canada est resté à 53 et celui des Russes a chuté de 74 à 54 – suffisant pour la médaille de bronze.

Pour sa part, Patinage Canada a dit être «extrêmement déçue» de la position de l'ISU.

«Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a statué qu’en plus d’une interdiction de compétition de quatre ans, l’interdiction comprend 'la disqualification (de) tous les résultats de compétition' obtenus par la patineuse artistique russe Kamila Valieva depuis le test positif. Dans sa récente décision, l’ISU n’applique pas la règle 353, qui stipule que 'les concurrents qui ont terminé la compétition et qui se sont initialement classés plus bas que le concurrent disqualifié remonteront en conséquence dans leur classement'.

«Patinage Canada est fortement en désaccord avec la position de l’ISU sur cette question et envisagera toutes les options pour interjeter appel de cette décision», a ajouté la fédération.

Lundi, l’organisme canadien avait écrit: «Patinage Canada applaudit à la décision rendue par le TAS concernant l’infraction de dopage de la patineuse artistique russe Kamila Valieva, lors des Jeux olympiques d’hiver 2022. Cette décision souligne l’importance de mesures antidopage rigoureuses et le besoin de vigilance continue, afin de protéger l’intégrité du patinage artistique et de tous les sports».

Si le Canada conteste la décision devant le tribunal à Lausanne, en Suisse, alors le dossier pourrait demeurer ouvert pour encore un an environ.

Cette décision retarderait la cérémonie d'octroi des médailles, qui n'a pas eu lieu à Pékin puisque les détails entourant le test de dépistage positif à un médicament interdit pour le coeur de Valieva ont été révélés quelques heures après qu'elle eut patiné et confirmé la victoire de la Russie dans l'épreuve par équipe.

Pour sa part, le Comité olympique canadien (COC) a «applaudi la décision du TAS de disqualifier Kamila Valieva des Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022 (…) qui démontre l’importance de mesures antidopage rigoureuses dans le sport, et nous reconnaissons qu’il s’agit d’un autre cas marquant dans la bataille pour un sport propre et dans le respect des valeurs olympiques.»

En Russie, mardi, le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov a déclaré que Kalieva et ses cinq coéquipiers d'il y a deux ans sont toujours considérés comme les champions.

«À la suite de leur retour de Chine, nous les avons honorés en tant que champions olympiques, a rappelé Peskov. Nous sommes convaincus qu'ils demeureront toujours champions olympiques à nos yeux, peu importe ce que d'autres instances décideront, même si ces décisions sont injustes.»

Le comité exécutif du CIO tiendra sa prochaine rencontre du 19 au 21 mars à Lausanne, en même temps que les Championnats du monde de patinage artistique qui se dérouleront au Centre Bell, à Montréal.

Les dirigeants du mouvement olympique se trouvent en Corée du Sud pour les Jeux d'hiver de la jeunesse, et pourraient discuter de la situation actuelle en patinage artistique à la suite de la décision défavorable à Kalieva.

Aux Jeux olympiques de 2022, la formation canadienne était composée de Maddie Schizas, Piper Gilles, Paul Poirier, Kirsten Moore-Towers, Michael Marinaro, Eric Radford, Vanessa James et Roman Sadovsky.

Valieva, qui aura 18 ans en avril prochain, est disqualifiée pour quatre ans de tous ses événements depuis décembre 2021.

Avec La Presse Canadienne.