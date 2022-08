L’Agence de la santé publique du Canada a rapporté qu’en date du 11 août, 1059 cas de variole simienne avaient été signalés à l’échelle nationale, dont 426 au Québec.

La directrice de l’agence, la Dre Theresa Tam, ainsi que son adjoint, le Dr Howard Njoo, ont souligné que, en date de la veille, la variole simienne s’étendait à 91 pays et territoires, avec plus de 31 000 signalements.

À lire également:

Selon la Dre Tam, il est «un peu trop tôt» pour déterminer si la propagation du virus au Canada a atteint un pays, mais indique qu’il semble y avoir des «signes précurseurs» d’un ralentissement. «Les cas n'augmentent pas à la même vitesse à laquelle ils augmentaient au début de l'éclosion», a-t-elle dit au cours d'un point de presse virtuel.

Le Dr Njoo a noté que plus de temps s'écoule qu'auparavant avant que le nombre de cas de variole simienne ne double au pays. «Au début, (selon) l'expérience dans les deux plus grandes provinces, c'était peut-être en moins de deux semaines. Ça prenait quelque chose comme 11 ou 12 jours. Maintenant, on a (quelques indicateurs) que peut-être la période serait plus de 16 à 17 jours», a-t-il expliqué.

Avec 511 cas de variole simienne en Ontario, la province dépasse maintenant le Québec, qui était jusqu’ici le foyer avec les plus d’infections. La vaccination a commencé en premier au Québec, avant l’Ontario, ce qui pourrait expliquer cette évolution. Selon le Dr Njoo, toutes les provinces sont sur la même longueur d’onde en matière de vaccination.

Malgré l’annonce de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) du 23 juillet déclenchant le plus haut niveau d’alerte concernant la variole simienne, le Canada continue de miser sur la prévention. Actuellement, la vaccination et la sensibilisation sont les principaux outils utilisés. Plus de 90 000 doses du vaccin Imvamune ont été distribuées dans les provinces et territoires du pays.

La santé publique du Canada rapporte que la quasi-entièreté des cas implique des hommes. Moins de 1% des cas sont des femmes et des personnes de moins de 20 ans. Pour cette raison, les efforts de sensibilisation de la santé publique s’adressent plus directement aux hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes.

Rappelons que les symptômes de la variole simienne peuvent inclure de la fièvre, des migraines, de l’éruption cutanée, de la douleur aux muscles et de l’enflure aux ganglions.

Avec des informations d'Émilie Bergeron de la Presse canadienne