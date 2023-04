Hydro-Québec a estimé jeudi matin pouvoir rebrancher dans les 24 prochaines heures 70 à 80% de ses clients qui sont privés d'électricité depuis les précipitations importantes de verglas qui ont déferlé sur la province la veille.

Vers 23h, le nombre de clients qui n'avaient toujours pas d'électricité était de moins d'un million, alors qu'un peu plus de 700 000 étaient privés de courant.

Depuis le début du cocktail météo de mercredi où se sont mélangés pluie, verglas et neige par endroits, le nombre de coupures de courant n'a cessé d'augmenter d'heure en heure, mais la situation est devenue plus stable dans les dernières heures, a indiqué Régis Tellier, vice-président, opérations et maintenance, chez Hydro-Québec.

On croit que 70% à 80% des clients devraient avoir retrouvé le courant d'ici vendredi soir.

Certains foyers ne retrouveront pas le courant avant samedi ou dimanche, a toutefois précisé la société d'État.

Le portrait est beaucoup moins critique que lors des pannes importantes survenues pendant les Fêtes, ou encore lors de la crise du verglas en 1998.

«On est vraiment au niveau du réseau de distribution, donc c'est beaucoup de pannes, mais des petites pannes, moins d'envergure», a expliqué M. Tellier en point de presse au centre de contrôle du réseau d'Hydro-Québec.

Legault demande aux Québécois d'être prudents



Le premier ministre François Legault a pris la parole, jeudi afin de commenter la situation. Il a commencé son allocution en présentant ses condoléances à la famille de l’homme décédé en faisant des travaux d’émondage.

«On ne peut pas avoir de meilleure justification pour les Québécois d'être prudents, que ce soit avec les branches d'arbres ou les fils», a-t-il ajouté.

Le premier ministre a également demandé aux Québécois d'être patients, insistant

90 % des clients privés d’électricité se retrouvent dans la grande région de Montréal.

M. Legault a aussi remercié les travailleurs d'Hydro-Québec. Il a également précisé que les hôpitaux, les CHSLD et les résidences pour aînés étaient ciblés en priorité pour rétablir le courant. Les endroits avec le plus d'abonnés sur les mêmes installations sont ensuite considérés.

«Ce qu'on prévoit pour l'instant, c'est qu'il y aurait à peu près le tiers des clients qui retrouveront l'électricité d'ici 24 h et un autre tiers d'ici minuit demain soir», a-t-il ajouté.

«Soyez patients, ce n'est pas du tout comme le verglas de 1998, d'abord parce qu'on est en avril et pas en janvier. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne prévoit pas d'avoir trois ou quatre jours de verglas. Déjà la température va mieux. 70 à 80 % des clients seront rebranchés d'ici demain à minuit», a poursuivi M. Legault, encourageant les Québécois à se montrer solidaires.

François Legault écarte pour l'instant l'idée de demander l'aide de l'armée à Montréal.

L'importance de déplacer son véhicule

Lors d'un point de presse jeudi, la PDG d'Hydro, Sophie Brochu, a demandé aux personnes (particulièrement à Montréal) qui sont stationnées en bordure de rue de déplacer leurs véhicules à l'arrivée des équipes de la société d'État.

«Des évènements météo comme on vient de vivre seront de plus en plus fréquents», a ajouté Mme Brochu, soutenant que la société civile doit se doter «de résilience». Elle a qualifié la situation de «crise importante de verglas».

M. Tellier a expliqué que la force de frappe d'Hydro avait été concentrée de l'est de la province vers les régions les plus touchées. Plus de 1100 travailleurs étaient sur le terrain, jeudi avant midi.



On confirme aussi que des équipes d'autres provinces, notamment le Nouveau-Brunswick, sont sur un pied d'alerte en cas pour venir prêter main-forte au Québec.

Les travailleurs se concentreront ensuite à ramener l'électricité dans des endroits névralgiques, dont les hôpitaux et les résidences pour personnes âgées.

Montréal est «dévastée»

Lors d'une autre conférence de presse plus tôt jeudi, les ministres de l'Énergie et de la Sécurité publique, Pierre Fitzgibbon et François Bonnardel, ont toutefois promis que le tiers des abonnés retrouveront le courant d'ici 24 heures.

Ils n'ont pas voulu s'avancer sur un échéancier sur les deux tiers restants.



Le ministre a admis qu'il s'agissait d'une «crise» et que Montréal était «dévastée», mais il a indiqué que la situation était sous contrôle.

«La concentration des pannes au niveau des disjoncteurs, on pense que ça va être sous contrôle très rapidement. Tout le monde est à l'oeuvre pour pouvoir régler ça le plus rapidement possible», a-t-il soutenu.

Le ministre Bonnardel a fait savoir que deux centres de sinistrés étaient ouverts, un à Laval et l'autre à Cantley en Outaouais. M. Bonnardel n'a pas exclu l'idée d'en ouvrir d'autres si nécessaire. La ville de Boucherville a aussi transformé le Centre multifonctionnel Francine-Gadbois en une «halte-repos» pour les citoyens qui désirent se réchauffer.

Lors d'un bref point de presse avec la mairesse de Montréal Valérie Plante, le premier ministre Justin Trudeau a affirmé que son gouvernement serait présent pour fournir de l'aide. Aucune demande n'a toutefois été effectuée auprès d'Ottawa depuis mercredi.

De nombreuses écoles de la province étaient également fermées mercredi en raison des conditions météo défavorables. Certaines écoles avaient également fermé leurs portes jeudi.



Redoux attendu

Le météorologue Jean-Philippe Bégin d'Environnement Canada, a assuré que des températures plus clémentes étaient attendues jeudi, ce qui permettra de faire fondre ce qu'il restera de glace.

«Graduellement l'air doux va s'installer. Ce qui va faciliter les choses, c'est que jeudi, les températures vont être entre 5 et 10 degrés en après-midi, a relevé le météorologue. C'est un système en provenance du Colorado et qui s'est énergisé sur les plaines américaines qui va nous permettre de se retrouver dans l'air doux demain matin. Le tout se dirige vers la Baie James, ça va aider.»

Plusieurs appels au 911

Débordées par les appels au 911, les autorités municipales ont demandé aux citoyens de se tourner plutôt vers le 311 pour signaler des débris qui bloquent la voie publique, comme des branches d'arbre ou une accumulation importante d'eau dans la rue.



L'agence fédérale fait d'ailleurs une mise en garde sur son site Web stipulant que «les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, peuvent être glacées, glissantes et extrêmement dangereuses.»

«Prenez garde aux branches et aux câbles électriques qui pourraient se briser sous le poids du verglas», peut-on aussi lire sur le site Web d'Environnement Canada.



Avec les informations d'Émile Bérubé-Lupien, Jennifer Gravel et Julien Denis pour Noovo Info.