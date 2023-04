En raison des précipitations de verglas, plus de 988 000 foyers québécois étaient privés d’électricité en soirée, mercredi, indique Hydro-Québec.

La région la plus touchée est Montréal, avec un peu plus de 455 000 foyers privés de courant. Le réseau de la région est aux prises avec plus de 613 interruptions.

En Montérégie, la deuxième région la plus touchée, on comptait plus de 194 000 clients sans électricité. En Ouatouais, ce nombre montait à plus de 130 000.

Pour mieux comprendre les priorités de rétablissement de service lors d'une #panne. 👇 pic.twitter.com/sh9h4Ihx4M — Hydro-Québec (@hydroquebec) April 5, 2023

De nombreuses écoles de la province étaient également fermées en raison des conditions météo défavorables.

Selon les prévisions météo d’Environnement Canada émises mardi, il risquait de tomber de dix à vingt millimètres de verglas à partir de mercredi matin sur les régions de Montréal, des Laurentides jusqu'à Mont-Laurier, de Lanaudière et sur une partie de la Montérégie. Selon Environnement Canada, il s'agit des régions qui devraient être les plus affectées.

L'agence fédérale fait d'ailleurs une mise en garde sur son site Web stipulant que «les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, deviendront glacées, glissantes et extrêmement dangereuses.»

«Prenez garde aux branches et aux câbles électriques qui pourraient se briser sous le poids du verglas», peut-on aussi lire sur le site Web d'Environnement Canada.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable souligne que la chaussée glacée et glissante par endroits pourrait rendre les conditions routières difficiles. Il recommande de faire preuve de prudence et d'éviter de se déplacer.

Environnement Canada annonce une hausse des températures pour jeudi et à long terme prévoit du soleil pour plusieurs régions du Québec pour le week-end.

Hydro-Québec tiendra une conférence de presse, jeudi matin, afin de faire le point sur ces pannes de courant.

Conditions routières difficiles

La pluie verglaçante a compliqué les déplacements des automobilistes et rendu les conditions routières très difficiles.

Le pont Victoria, qui relie la Rive-Sud à l'île de Montréal, a été fermé en fin de journée dans les deux directions. On ignore à quelle heure l'accès y sera à nouveau autorisé.

Autrement, à peine quelques sorties de route ont été déplorées aussi bien par Transports Québec que par la Sûreté du Québec. Aucun incident majeur ne s'est produit.

Vers l'est de la province

Environnement Canada prévoit notamment que de 5 à 10 millimètres de verglas tomberont en Mauricie, dans la région de Québec et sur la Beauce à compter de mercredi soir, et ce, jusqu'à jeudi matin, alors que le système se dirige vers l'est de la province.

La région de la capitale nationale a reçu de la neige en début d'après-midi; celle-ci devrait se gorger d'eau et se muer tranquillement en pluie verglaçante au courant de la soirée.

«Avec un mélange de neige et de grésil, les accumulations vont être plus difficiles», indique le météorologue Jean-Philippe Bégin.

La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean sera légèrement épargnée, alors que seulement de 2 à 4 millimètres de verglas devraient tomber d'ici jeudi.

Avec les informations de Jennifer Gravel pour Noovo Info et la Presse canadienne.