Dernière ligne droite pour les équipes d'Hydro-Québec alors qu'elles travaillent d'arrache-pied pour rétablir le courant aux clients toujours sans électricité après la récente crise du verglas qui a frappé le Québec.

Le bilan d'Hydro-Québec de 7h30 mercredi matin indique que 2 167 clients n'avaient pas de courant électrique dans leur résidence, pour un total de 79 interruptions.

La majorité des foyers sans courant se retrouve sur l'île de Montréal avec 1519 clients sans électricité.

L'Outaouais, la Montérégie, la Mauricie, les Laurentides, Lanaudière et la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine figurent encore parmi les régions touchées par les pannes.

La situation s'améliore

La pluie verglaçante s'est abattue une semaine plus tôt. Au plus fort de la crise, plus de 1,1 million de clients de la société d'État n'avaient pas d'électricité.



Mardi, le porte-parole d'Hydro-Québec, Francis Labbé, a expliqué que certaines pannes à réparer étaient fort complexes, avec beaucoup de dommages et sur des lieux parfois difficiles à atteindre pour les équipes.

«À plusieurs endroits, les pannes se situent derrière les résidences. Nos équipes doivent pouvoir accéder et dégager toute la végétation pour se rendre. Il y a beaucoup d'arbres au sol, ce qui fait que chaque panne nécessite beaucoup de travail de différentes équipes et ramène de moins en moins de clients», a indiqué M. Labbé.

Mardi, le directeur du Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM), Richard Liebmann, a annoncé la fermeture des sites d'hébergement et la prise en charge individuelle des citoyens toujours privés d'électricité, parce que la situation s'améliorait.

Avec des informations de La Presse canadienne.