Les responsables québécois ont donné une mise à jour jeudi matin sur les pannes de courant généralisées causées par la tempête de verglas de mercredi. Hydro-Québec a déclaré qu'elle espère pouvoir rétablir le courant pour 70 à 80 % de ses abonnés d'ici vendredi soir, mais certains clients pourraient devoir attendre jusqu'au cours de la fin de semaine de Pâques.



En fin de matinée, 1 124 047 clients n'avaient toujours pas d'électricité, ce qui équivaut à environ un ménage sur quatre. Depuis le début du cocktail météo de mercredi où se sont mélangés pluie, verglas et neige par endroits, le nombre de pannes n'a cessé d'augmenter, mais la situation est devenue plus stable dans les dernières heures, a indiqué Régis Tellier, vice-président, opérations et maintenance, chez Hydro-Québec.

Environ le quart des pannes touche plus de 1000 clients, a-t-il précisé, ce qui donne bon espoir à Hydro-Québec d'être en mesure de raccorder 350 000 clients, soit environ le tiers, d'ici la fin de la journée.

Le portrait est beaucoup moins critique que lors des pannes importantes survenues pendant les Fêtes, ou encore lors de la crise du verglas en 1998.

«On est vraiment au niveau du réseau de distribution, donc c'est beaucoup de pannes, mais des petites pannes, moins d'envergure», a-t-il expliqué en point de presse au centre de contrôle du réseau d'Hydro-Québec.

À lire également :

Il était accompagné notamment de la présidente-directrice générale sortante d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, qui a assuré que les travailleurs «donneront leur 100 %» pour rétablir le courant le plus rapidement possible, malgré le congé de Pâques.

Mme Brochu a prévenu que ce genre d'événement serait plus fréquent et que la société devrait s'adapter au changement climatique. Hydro-Québec a fait des travaux de contrôle de la végétation, mais il y a une limite à ce qu'il est possible de faire pour éviter que des branches brisent des équipements lors d'un verglas. «On ne peut pas couper tous les arbres», a-t-elle dit.

Plus de 1100 travailleurs étaient sur le terrain pour régler la situation. La priorité de la société d'État sera d'abord d'assurer la sécurité du public, en enlevant les fils qui seraient dans le chemin, par exemple. Les travailleurs se concentreront ensuite à ramener l'électricité dans des endroits névralgiques, dont les hôpitaux et les résidences pour personnes âgées.

En conférence de presse plus tôt jeudi matin à Québec, les ministres de l'Énergie et de la Sécurité publique, Pierre Fitzgibbon et François Bonnardel, ont indiqué que la situation demeurait maîtrisée, malgré cette «crise».

«La concentration des pannes au niveau des disjoncteurs, on pense que ça va être sous contrôle très rapidement. Tout le monde est à l'oeuvre pour pouvoir régler ça le plus rapidement possible», a soutenu M. Fitzgibbon.

Situation à Montréal

Le premier ministre Justin Trudeau était présent dans la métropole pour constater les dégâts. En mêlée de presse, il a déclaré que le gouvernement fédéral serait là pour aider si besoin. L'armée pourra être déployée si la province en fait la demande, a-t-il ajouté.

«On est là pour aider avec tout ce qu'on peut aider», a-t-il indiqué.

La mairesse Valérie Plante, qui était à ses côtés, a affirmé que des centres seraient établis pour permettre aux citoyens de se réchauffer et d'avoir accès à certains services. Elle a indiqué qu'aucune contravention ne serait distribuée jeudi en raison de la gravité de la situation.

Mme Plante a dissuadé les citoyens d'aller dans les parcs, car avec le redoux de la température, la glace fond et tombe au sol.

«On le voit, ça peut tomber, c'est encore très instable. Malheureusement, c'est pas le moment d'aller prendre une marche dans nos magnifiques parcs», a-t-elle affirmé.

Elle n'a pas pu fournir d'échéancier précis pour la suite, étant donné que la ville dépend beaucoup des travaux d'Hydro-Québec.

Jeudi, les régions les plus touchées restent celles de Montréal, de l'Outaouais et de la Montérégie. À elles seules, ces trois régions comptaient à 11 h plus de 781 000 ménages sans électricité.

Les régions de Laval, des Laurentides et de Lanaudière ont aussi écopé, alors que des centaines de pannes privaient toujours plus de 327 000 familles d'électricité.