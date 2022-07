Véronique Venne désire représenter le Parti québécois dans la circonscription de Joliette en vue des élections cet automne.

Elle peut compter sur l’appui de Véronique Hivon, actuelle députée péquiste de Joliette, qui a annoncé plus tôt cette année qu’elle ne briguera pas de nouveau mandat au prochain scrutin.

Mme Venne estime qu’il s’agit de la «suite logique» de son engagement envers la communauté, elle qui est mairesse de la ville de Sainte-Marie-Salomé, située dans la région de Joliette.

Notre candidate à l'investiture dans Joliette: Véronique Venne! 💙



Mairesse de Sainte-Marie-Salomé et ayant travaillé au Centre régional universitaire de Lanaudière et impliquée de près dans le monde communautaire, Véronique est une candidate authentique et à l’écoute. #PolQc pic.twitter.com/YBzHsnx5Km — Parti Québécois (@partiquebecois) July 7, 2022

«Prendre la décision de succéder à Véronique Hivon n’est pas une décision que l’on prend à la légère [...] Elle est un modèle pour moi. Je l’ai observé, je l’ai côtoyé, et à la voir aller, ça me donnait le goût de continuer et ça me disait que j’étais à la bonne place en politique pour faire avancer les causes qui me tiennent à cœur», a mentionné la principale intéressée.

«Elle fait partie de ces élus municipaux qui changent le Québec. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je souhaite qu’elle reprenne le flambeau d’une députée extraordinaire», a tweeté le chef du parti, Paul St-Pierre Plamondon.

Véronique Hivon a confirmé le 21 avril dernier qu’elle tirait un trait sur la politique après 14 ans de services.