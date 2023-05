Une quantité «suffisante» de preuves a été recueillie sur les agissements présumés de Christine Girouard et de Jonathan Dauphinais-Fortin, si bien que le syndic de l’organisme qui réglemente le courtage immobilier au Québec a déposé une requête pour la suspension provisoire de leur permis de pratique et une plainte disciplinaire, a-t-il été annoncé vendredi.

Mme Girouard et M. Dauphinais-Fortin se présenteront devant le comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) le 31 mai, est-il indiqué dans un communiqué. Le comité statuera sur la demande du syndic.



Les faits reprochés aux deux courtiers: ils auraient mis en place un stratagème frauduleux visant à inciter des acheteurs à bonifier leur promesse d'achat initiale, notamment en soumettant une promesse d'achat bidon à des vendeurs. Leurs gestes avaient été révélés par La Presse à la mi-mai.

Si le comité de discipline accepte la demande du syndic, Mme Girouard et M. Dauphinais-Fortin ne pourront plus poser d'acte de courtage d’ici à ce que soit décidée la nature d’éventuelles sanctions, lesquelles peuvent aller jusqu’à une suspension permanente, a souligné l’OACIQ dans son communiqué.

Mme Girouard et M. Dauphinais-Fortin ont fait l’objet d’une enquête de l’OACIQ après avoir été licenciés par RE/MAX D’ICI. Selon La Presse, dans au moins un cas, Mme Girouard et M. Dauphinais-Fortin ont demandé à un ami de soumettre une offre très basse pour effrayer un acheteur potentiel et le pousser à surenchérir inutilement de 40 000 $.

Mme Girouard est l'une des vedettes de l'émission de téléréalité Numéro 1.