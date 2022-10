La pénurie actuelle de médicaments pour des enfants a forcé plusieurs parents à trouver des moyens extrêmes afin de soulager la fièvre et la douleur de leur enfant, surtout avec l’arrivée de la saison de la grippe.

Vendredi, Santé Canada a annoncé des mesures accrues pour les fabricants de médicaments afin de remédier à la pénurie d'acétaminophènes et d'ibuprofènes pour enfants, qui a grandement affecté des marques populaires, telles que Tylenol et Advil.

Des parents canadiens ont témoigné dans les dernières semaines avoir visité plusieurs pharmacies dans le but de trouver des médicaments pour leur enfant.

En entrevue avec CTV News, mardi, la Dre Nardine Nakhla a expliqué que la pénurie est provoquée par un problème de chaîne d’approvisionnement, mais également par une vague d’achats compulsifs.

«Nos estimations nous montrent que le pic de la demande depuis août a augmenté de 200% à 300%», a mentionné la pharmacienne.

En juillet, l’Association des pharmaciens de l’Ontario avait déjà signalé une pénurie d'analgésiques et de médicaments contre la toux et le rhume. Dre Nakhla ajoute que la pénurie s'est aggravée dans les dernières semaines en raison de divers facteurs, soit l’arrivée de la saison de la grippe, des niveaux élevés d'activité virale et le début de l'année scolaire.

Alors que les inventaires de médicaments pour enfants demeurent extrêmement bas, un réapprovisionnement est prévu pour la fin octobre ou début novembre, a révélé Dre Nakhla.

D’ici là, la pharmacienne recommande aux parents d'appeler leur médecin de famille ou leur pharmacien pour aider leur enfant à surmonter les symptômes grippaux.

«La chose la plus importante est de parler à votre pharmacien ou à votre fournisseur de soins de santé, a-t-elle déclaré. Souvent, les pharmacies gardent certains produits derrière le comptoir afin de les rationner et de s'assurer qu'elles ont une quantité suffisante pour leurs patients.»

Depuis que certaines personnes achètent ces médicaments en grande quantité, l’experte en santé demande aux parents de ne prendre que les médicaments dont ils ont besoin et de consulter un médecin lorsque cela est absolument nécessaire.

«La grande majorité des fièvres chez les jeunes enfants et les enfants vaccinés qui sont en bonne santé sont causées par des virus, qui vont généralement disparaître dans les 72 heures», a-t-elle lancé.

De son coté, Santé Canada a fortement déconseillé aux parents de donner des médicaments périmés à leurs enfants, de donner des médicaments pour adultes à des enfants de moins de 12 ans ou d’acheter des médicaments à l’extérieur d’une pharmacie.