L'effondrement rapide de la plateforme de commerce FTX montre l'importance pour le secteur des cryptomonnaies d'être réglementé. Le Canada a aidé à montrer la voie sur ce point, selon les experts.

Ryan Clements, titulaire de la chaire de droit et de réglementation des affaires à la faculté de droit de l'Université de Calgary, affirme que le Canada dispose de plusieurs garanties qui empêcheraient certaines des pratiques présumées de FTX, qui a déposé son bilan vendredi.

Il dit que la réglementation au Canada a été renforcée après la faillite de l'échange Quadriga et comprend désormais des règles, qui profitent aux investisseurs, concernant les tiers détenant des actifs en cryptomonnaies, le besoin d'assurance et les limites de ce qui peut être échangé.

M. Clements ajoute qu'il est beaucoup plus difficile d'appliquer les réglementations sur les échanges internationaux et les transferts directs entre pairs, de sorte que les investisseurs doivent être beaucoup plus prudents lorsqu'ils sortent de l'espace réglementé.

Henry Kim, professeur agrégé à l'école de commerce Schulich de l'Université York et directeur du Blockchain.Lab de l'école, dit qu'il pense que les retombées de l'effondrement de FTX accéléreront la réglementation générale dans le secteur.

Il ajoute que cela conduira également probablement la valeur des cryptomonnaies plus faibles à tomber à zéro, car les effets de l'effondrement continueront de se faire sentir pendant un certain temps encore.