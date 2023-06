Max Verstappen est habitué de piloter sous la pluie, et il a démontré une fois de plus son immense talent dans ces conditions samedi lors de la séance de qualifications du Grand Prix de Formule 1 du Canada.

Verstappen a fait fi des soubresauts de Dame Nature au circuit Gilles-Villeneuve et décroché la position de tête en une minute et 25,858 secondes (1:25,858), retranchant 1,244 seconde au temps du pilote Haas — et surprise du jour — Nico Hulkenberg.

L'Allemand a cependant écopé d'une pénalité de trois places et d'un point de classement par les commissaires en début de soirée pour avoir omis de respecter un drapeau rouge. En conséquence, il partira de la cinquième position.

Il s'agit de la cinquième position de tête de Verstappen cette saison, et de sa troisième d'affilée. Le Hollandais, double champion du monde en titre, convoitera dimanche une sixième victoire en huit courses en 2023.

«Nous avons procédé à quelques changements sur la voiture hier (vendredi), et même si les conditions de piste étaient bien différentes aujourd'hui, la performance de la voiture a été bonifiée. En fin de compte, nous avons pris les bonnes décisions, nous nous sommes retrouvés en piste au bon moment et sommes très heureux d'avoir obtenu la position de tête», a déclaré Verstappen.

«J'adore piloter sous la pluie. Je viens des Pays-Bas, donc nous conduisons sous la pluie pratiquement tout le temps», a ajouté le meneur au championnat du monde.

De son côté, l'Espagnol Fernando Alonso, au volant de son Aston Martin, a été promu au deuxième rang. Son coéquipier, le Québécois Lance Stroll, s'est contenté de la 16e place sur la grille de départ après avoir écopé lui aussi d'une pénalité de trois positions.

«Ç'a été une séance de qualifications très difficile, car il fallait choisir la bonne gomme pour le bon moment. La (deuxième) place, c'est très bien», a dit Alonso.

«Nous aurons une opportunité d'appliquer de la pression sur Red Bull demain (dimanche). Nous sommes maintenant deux secondes derrière eux, et non 20», a poursuivi le vétéran âgé de 41 ans.

Le pilote Mercedes Lewis Hamilton s'élancera de la troisième position, aux côtés de son coéquipier George Russell.

Esteban Ocon (Alpine) et Lando Norris (McLaren) ont pris les deux échelons suivants.

La séance s'est mise en branle sous un ciel nuageux, mais sans pluie, et tous les pilotes ont opté pour les pneus intermédiaires alors que la piste s'asséchait rapidement.

Le ciel s'est obscurci à mi-chemin de Q2, incitant les pilotes à sortir rapidement en intermédiaires ou en tendres pour établir un chrono avant que le bitume ne soit détrempé. Cette stratégie a été payante pour certains pilotes — dont Alex Albon, chez Williams, qui a accédé contre toute attente à Q3 —, et moins pour d'autres, comme Stroll, qui ont été éliminés.

Le dernier tiers de la séance de qualifications s'est déroulé sous une pluie soutenue, et tous les pilotes ont de nouveau chaussé les pneus intermédiaires. Le pilote Oscar Piastri a été piégé par les conditions de piste exécrables, lui qui a perdu le contrôle de sa McLaren avant d'aller percuter de plein fouet un muret de sécurité. L'Australien s'en est sorti indemne, et s'élancera de la neuvième position.

Alonso a bien tenté de retourner en piste afin d'abaisser le temps de référence de Verstappen, mais Dame Nature en a décidé autrement.

«Les conditions de piste sont impossibles», a simplement laissé tomber l'Espagnol sur les ondes radio.

Verstappen domine le championnat des pilotes avec 170 points, devant son coéquipier chez Red Bull Sergio Perez (117) et Alonso (99). Stroll occupe le huitième rang avec 35 points.

Au championnat des constructeurs, Red Bull trône au sommet avec 287 points. Mercedes a profité du Grand Prix d'Espagne pour surpasser Aston Martin au deuxième rang, avec 152 points.

De mal en pis pour Ferrari

Pour sa part, le pilote Ferrari Carlos Sainz fils, victime d'une percutante sortie de piste à mi-chemin de la troisième séance d'essais libres, a été en mesure de prendre part à la séance de qualifications.

L'Espagnol s'est éventuellement adjugé une décevante huitième position. Pour tourner le fer dans la plaie, les commissaires lui ont ensuite imposé une pénalité de trois places sur la grille, dimanche, pour un incident en Q1 avec le pilote Alpine Pierre Gasly.

Son coéquipier chez Ferrari n'a guère plus de motifs de se réjouir.

Charles Leclerc a opté pour la mauvaise stratégie de gommes et en conséquence il n'a pu s'extirper de Q2. Le Monégasque, qui avait déclaré qu'il n'y aurait pas de miracle du côté de la 'Scuderia' ce week-end, a d'ailleurs émis un puissant cri de mécontentement sur les ondes radio après avoir appris qu'il partira 10e — après la punition imposée à Sainz.

«J'ai demandé des gommes tendres, car c'était de toute évidence ce qu'il fallait. La piste était asséchée. Alex (Albon) l'a fait. Il est sorti en premier en pneus tendres. C'était la bonne option, et il n'y avait aucun risque. Mais pour une raison, l'équipe a décidé autrement. C'est tout», a d'abord mentionné Leclerc, qui fulminait dans les paddocks.

«Nous nous compliquons la vie pour rien. Dans ce genre de situation, mon opinion était arrêtée et nous avons choisi de faire autrement. Je suis frustré», a conclu le pilote Ferrari, dépité.

Le Grand Prix du Canada, la huitième manche de la saison en F1, se mettra en branle à compter de 14h, heure locale, dimanche. En date de samedi soir, la course devrait se dérouler sous un ciel nuageux, sans pluie.