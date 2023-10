Wab Kinew, qui deviendra le premier premier ministre d’une province canadienne issu des Premières Nations, s'est adressé à des jeunes de tous horizons dans son discours de victoire, mardi, après avoir mené le Nouveau Parti démocratique (NPD) vers un gouvernement majoritaire lors des élections au Manitoba.

«On m'a donné une seconde chance dans la vie, a lancé M. Kinew devant une foule enthousiaste. J'aimerais penser que j'ai saisi cette occasion. Et vous pouvez faire la même chose.»

Il s'agissait d'un moment d'autant plus important pour M. Kinew, puisque son défunt père n'était même pas autorisé à voter lorsqu'il était jeune en vertu des lois canadiennes de l'époque.

La victoire du NPD a également entraîné la démission des chefs des deux autres partis.

Première ministre sortante, Heather Stefanson a annoncé qu'elle quitterait la tête du Parti progressiste-conservateur après que plusieurs membres de son cabinet eurent perdu leur siège à Winnipeg. La capitale provinciale compte pour 32 des 57 sièges de l'Assemblée législative.

De son côté, le chef libéral Dougald Lamont a démissionné après avoir lui-même mordu la poussière dans sa circonscription. Son parti a été réduit à un siège, comparativement aux trois qu’il détenait à la dissolution.

«C'est une grande victoire pour nous, a soutenu M. Kinew. C'est une grande victoire pour nous tous au Manitoba.»

Sa victoire a suscité les éloges des dirigeants et politiciens autochtones de tout le pays. La grande cheffe de l'Assemblée des chefs du Manitoba, Cathy Merrick, a affirmé que c'était une grande source de fierté de voir une personne issue des Premières Nations diriger un gouvernement.

Quant à lui, le chef du NPD fédéral, Jagmeet Singh, a écrit sur les réseaux sociaux que M. Kinew «a inspiré les prochaines générations de jeunes autochtones».

Tonight is a historic night for Manitobans and every Canadian.



A huge congratulations to @WabKinew.



The first First Nations Premier elected in Canada. You've inspired generations of Indigenous youth to come.



With the Manitoba NDP, the future is looking brighter. 🧡