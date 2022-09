L’ouragan Ian a touché terre dans le sud-ouest de la Floride, près de Cayo Costa, en tant que tempête massive de catégorie 4.

Environ 2,5 millions de personnes avaient reçu l’ordre d’évacuer le sud-ouest de la Floride avant que la tempête ne frappe la côte avec des vents soutenus jusqu’à 241 kilomètres/heure, mercredi. La tempête devait s’affaiblir en entrant dans les terres, mais les résidants du centre de la Floride risquent tout de même de faire face à des vents de la force d’un ouragan.

Le centre de l’énorme tempête de catégorie 4 s’est attardé au large pendant des heures, ce qui pourrait signifier plus de pluie et de dégâts causés par un ouragan qui toucherait terre au nord du secteur fortement peuplé de Fort Myers. Des ondes de tempête catastrophiques pourraient pousser de 12 à 18 pieds d’eau sur plus de 400 kilomètres de côtes, de Bonita Beach à Englewood, ont averti les prévisionnistes.



Crédit photo | NHC

«Cela va être une ou deux journées épouvantables», a déclaré le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, soulignant que les personnes sur le chemin de l’ouragan Ian le long de la côte devraient se précipiter vers l’abri le plus sûr possible et y rester.



Au large de la côte, sur l’île de Sanibel, près de Fort Myers, des eaux tourbillonnantes ont inondé les rues et se trouvaient à mi-hauteur des boîtes aux lettres en milieu de matinée. L’eau de mer s’est précipitée hors de Tampa Bay, laissant des parties du fond boueux exposées, et des vagues se sont écrasées au bout d’une jetée en bois à Naples.

«Ça va empirer très rapidement, a déclaré M. DeSantis. Alors, s’il vous plaît, accrochez-vous.»

Les vents les plus violents de l’ouragan Ian ont commencé à fouetter la côte sud-ouest la Floride mercredi, déversant des pluies diluviennes sur l’État.

Alimenté par les eaux chaudes du golfe du Mexique, Ian a rapidement pris de la force dans la nuit de mardi à mercredi. Il générait des vents soutenus de 250 kilomètres/heure, tout juste en deçà de la catégorie 5 la plus dangereuse.

L’armée de l’air américaine a confirmé qu’Ian a pris de la puissance en survolant les eaux chaudes du golfe du Mexique, après avoir laissé toute l’île de Cuba sans électricité.

L’ouragan Ian a touché terre à plus de 160 kilomètres au sud de Tampa et St. Petersburg, épargnant un secteur densément peuplé de Tampa Bay d’un premier coup dur direct par un ouragan depuis 1921.

Les responsables ont prévenu les résidants de Tampa qu’ils pourraient tout de même faire face à des vents violents et jusqu’à 50 centimètres de pluie.



Ivan Mendoza commence à réparer les dommages causés à sa maison mobile à Davie, en Floride, tôt le mercredi 28 septembre 2022. | Crédit photo - Joe Cavaretta/South Florida Sun-Sentinel via AP

Le gouverneur DeSantis a dit que l’État dispose de 30 000 personnes, dont des monteurs de ligne et des secouristes, et de 7000 membres de la Garde nationale pour intervenir après le passage d’Ian.

Ian s’est désorganisé, puis s’est réorganisé, en survolant le golfe du Mexique. La puissance de ses vents est passée de 193 kilomètres/heure à 250 kilomètres/heure en seulement trois heures.

Les vents les plus dévastateurs devaient balayer une portion de la côte floridienne dont la population a septuplé depuis 1970, selon le recensement américain.

Les autorités craignaient que seulement 10 % des quelque 250 000 personnes qui ont reçu l’ordre d’évacuer dans la région de Fort Myers et du comté de Lee y obéissent.

Les aéroports de Tampa, St. Petersburg et Key West sont fermés, tout comme les parcs de Disney World et de Sea World.

L’ouragan a aussi donné naissance à des tornades isolées, dont une qui a endommagé de petits avions et un hangar à l’aéroport North Perry, à l’ouest d’Hollywood, le long de la côte atlantique.

L’ouragan a matraqué Cuba avec des vents de plus de 200 kilomètres/heure plus tôt cette semaine. On ne rapporte pas de pertes de vie, mais les dégâts matériels semblent très importants.