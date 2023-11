Les films Viking, de Stéphane Lafleur, et Babysitter, de Monia Chokri, sont en tête des nominations pour le prochain Gala Québec Cinéma, avec respectivement 18 et 14 mentions.

Lafleur et Chokri se retrouvent en lice dans les catégories du meilleur film et de la meilleure réalisation, tout comme Pascal Plante pour Les chambres rouges et Francis Leclerc pour Le plongeur. Ces deux derniers films ont récolté respectivement 13 et 12 nominations.

Rafaël Ouellet (Arseneault et fils) et Charlotte LeBon (Falcon Lake) se sont aussi taillé une place dans huit et six catégories.

Les films de Charlotte LeBon et Stéphane Lafleur avaient déjà été récompensés en avril dernier aux prix Écrans canadiens.

Et on a appris aujourd'hui qui recevra le prix Hommage lors de la cérémonie. Il s'agit du comédien Rémy Girard, dont la carrière exceptionnelle sera célébrée. Voyez le reportage de Meeker Guerrier pour Noovo Info dans la vidéo qui accompagne ce texte.

Pour être admissibles au gala, les films devaient être sortis entre mars 2022 et août 2023 – voilà pourquoi Chokri est nommée pour son deuxième film et non son troisième, Simple comme Sylvain, qui s'est retrouvé à Cannes cette année.

Dans la catégorie de l'interprétation masculine pour un premier rôle, Guillaume Cyr (Arseneault et fils), Patrick Hivon (Babysitter), Steve Laplante (Viking), Henri Picard (Le plongeur) et Luc Picard (Confessions) se disputeront le titre.

Du côté des actrices dans un premier rôle, cinq femmes sont en lice: Larissa Corriveau (Viking), Kelly Depeault (Noémie dit oui), Hélène Florent (Une femme respectable), Léane Labrèche-Dor (Les hommes de ma mère) et Sara Montpetit (Falcon Lake).

En ce qui a trait aux documentaires, Dear Audrey (Chère Audrey) de Jeremiah Hayes, Gabor de Joannie Lafrenière et Geographies of Solitude de Jacquelyn Mills se démarquent avec quatre nominations.

Cette année, l'Iris hommage sera décerné à l'acteur Rémy Girard.

L'humoriste Jay Du Temple sera l'hôte du 25e Gala Québec Cinéma, qui sera diffusé le 10 décembre sur les ondes de Noovo. Le Gala Artisans aura lieu le 7 décembre et sera animé par la comédienne Fabiola Nyrva Aladin.