Une quarantaine de maires et mairesses lancent un appel aux municipalités du Québec pour qu’elles s’engagent à mettre en œuvre une dizaine d’engagements afin de faire face à trois crises: les changements climatiques, le manque d’alternative au transport en voiture et la pénurie de logements.

La mairesse de Granby, Julie Bourdon, est la porte-parole de «L'appel des mairesses et des maires en action», lancé à l’occasion du Rendez-vous des collectivités viables 2023, qui rassemble jeudi à Montréal plusieurs acteurs du milieu municipal québécois.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, le maire de Québec, Bruno Marchand, la mairesse de Sherbrooke, Evelyne Beaudin, et le maire de Laval, Stéphane Boyer, font également partie des signataires.

Ces élus font valoir que les municipalités «sont en première ligne face aux effets de ces crises, allant de la hausse des loyers au manque d'alternatives à la voiture et à l'augmentation des événements météo extrêmes».

Ils enjoignent les municipalités à densifier les terrains sous-utilisés, favoriser la construction de logements sociaux et s’engager à adopter le principe d’étalement zéro pour «réduire les distances, protéger les milieux naturels et éviter de dézoner les terres agricoles».

Les maires et mairesses signataires soulignent que le modèle de développement actuel continue d’aggraver les crises.

«Dans nos villes, parfois on développe des quartiers denses sans amener les transports en commun ou la mobilité active de prime abord» et «on développe des quartiers sans même avoir d’école ou de commerce de proximité, ce qui aggrave les problèmes», a souligné la mairesse de Granby, Julie Bourdon, en entrevue avec La Presse Canadienne.

La quarantaine de maires et mairesses demandent également aux autres municipalités de faire du développement du transport collectif urbain et interurbain une priorité pour alléger le poids du transport dans le budget des ménages, de rendre les rues sécuritaires pour les déplacements à pied et à vélo, de multiplier les infrastructures naturelles pour augmenter la résilience climatique, de protéger les milieux naturels et de viser la carboneutralité des bâtiments.

«On veut que les gens nous suivent, on croit que c’est la bonne façon de développer nos villes et les rendre plus agréables» et «laisser quelque chose aux générations futures», a résumé la mairesse de Granby.

Le Rendez-vous collectivités viables 2023, organisé par Vivre en ville, se déroule au Marché Bonsecours jeudi. La mairesse Valérie Plante prononcera le discours d’ouverture de l’événement.