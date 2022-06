La Banque Scotia annonce qu'elle suspend son parrainage de Hockey Canada.

Le commanditaire de longue date affirme que cette pause durera jusqu'à ce que la banque soit convaincue que les bonnes mesures sont prises pour améliorer la culture au sein du sport.

Cette mesure survient après la décision du gouvernement fédéral de geler le financement public de l'organisation sportive nationale la semaine dernière dans la foulée de sa gestion d'une agression sexuelle présumée et d'un règlement à l'amiable.

Scotiabank pauses sponsorship of Hockey Canada following recent reports of alleged assault involving younger ambassadors to Canada's game.



We’re committed to ensuring hockey is safe, inclusive and accessible for all. Read our CEO’s open letter in the Globe & Mail. pic.twitter.com/LEICJ6AH6i