Le président et chef de l’exploitation de Hockey Canada, Scott Smith, a affirmé que les enquêteurs et les autorités de London n’ont pas été en mesure d’identifier les huit joueurs de la Ligue canadienne de hockey (LCH) visés par des allégations de viol collectif.

De son côté, l’ex-chef de la direction de Hockey Canada Tom Renney a assuré que l’organisation n’a jamais voulu «balayer l’affaire sous le tapis» et affirme qu'aucuns fonds gouvernementaux n'ont servi dans l'entente à l'amiable conclue.

«Hockey Canada est au fait (d'informations rapportées voulant) que nous avons échoué à enquêter sur l'incident, que nous avons tenté de le camoufler et que nous avons balayé l'enjeu sous le tapis. Rien ne pourrait être plus loin de la vérité», a déclaré M. Renney.

Une jeune femme a déposé une poursuite de 3,55 millions $ le 20 avril dernier contre huit anciens joueurs de la LCH, la ligue et Hockey Canada. Celle-ci allègue avoir été agressée sexuellement par ces joueurs.

Selon les informations d'abord rapportées par le réseau TSN, la femme qui aurait été agressée sexuellement a abandonné sa poursuite après un accord à l'amiable.

De plus, M. Renney a soutenu qu'aucuns fonds publics n'étaient en cause et il a cherché à démentir «des commentaires faits en public qui reposent sur des spéculations».