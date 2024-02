Les quatre autres joueurs de hockey appelés à se livrer à la police de London sont Michael McLeod et Cal Foote des Devils du New Jersey, Carter Hart des Flyers de Philadelphie et Dillon Dube des Flames de Calgary, selon TSN. L'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) Alex Formenton s'est déjà rendu à la police dimanche.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

Citant des sources anonymes, le média a révélé l'identité des quatre autres joueurs, ajoutant qu'ils doivent se rendre à la police avant lundi.

Les avocats de l'attaquant des Devils Michael McLeod ont confirmé que leur client a été accusé d'agression sexuelle en lien avec les allégations touchant des membres de l'équipe nationale de hockey junior de 2018. Ils ont ajouté qu'il allait plaider non coupable.

Plus tard mardi, les avocats de l'attaquant des Flames de Calgary Dillon Dube, ceux du gardien des Flyers de Philadelphie Carter Hart et du défenseur des Devils Cal Foote ont confirmé les accusations envers leur client et ont eux aussi indiqué qu'ils allaient plaider non coupable.

La semaine dernière, le Globe and Mail a rapporté que cinq membres de l'équipe canadienne de hockey junior mondial 2018 feraient face à des accusations d'agression sexuelle.

Les joueurs accusés ont tous été autorisés à prendre un congé pour une durée indéterminée de leur club professionnel.



Retour sur les faits allégués

L'incident se serait produit à la suite d'un gala de Hockey Canada en juin 2018, au cours duquel les joueurs ont été honorés pour leur victoire au Mondial junior de cette année-là.

Une femme identifiée comme E.M. dans des documents judiciaires a intenté une poursuite de 3,55 millions $ au printemps 2022, qui a rapidement été réglée à l'amiable par Hockey Canada avant que TSN ne révèle l'histoire pour la première fois.

Des révélations ultérieures selon lesquelles l'organisation nationale maintenait un fonds puisant dans les frais de hockey mineur pour payer les responsabilités non assurées, y compris les poursuites liées aux agressions sexuelles, ont déclenché une réaction sans précédent contre l'organisme directeur du sport.

La gouvernance et la transparence de Hockey Canada ont par la suite été remises en question, menant à une série d'audiences parlementaires.

Des responsables de Hockey Canada ont témoigné devant des parlementaires en juin 2022 que l'organisation avait «fortement encouragé» mais sans mandat, les 19 joueurs présents au gala de London à parler à ses propres enquêteurs tiers.

Les retombées ont été rapides.

Le gouvernement fédéral a gelé le financement, tandis que plusieurs entreprises commanditaires ont suspendu leur soutien. Hockey Canada a rouvert son enquête tierce en juillet 2022, ajoutant que la participation des joueurs était désormais obligatoire.