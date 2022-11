L'Association des directeurs de police du Québec (ADPQ) tenait mercredi au point de presse afin de dévoiler une capsule vidéo sur le travail des policiers auprès des victimes de violence conjugale. Le but? Encourager la dénonciation.

Cette initiative est lancée dans le cadre des 12 jours d’actions 2022 contre les violences faites aux femmes qui se dérouleront du 25 novembre au 6 décembre. Le comité 12 jours est coordonné par la Fédération des femmes du Québec (FFQ) et regroupe près d'une vingtaine d'organismes.

 

Selon des chiffres avancés par l'ADPQ, il y a eu 18 féminicides au Québec en 2021. L'année 2022 tire à sa fin et elle est aussi largement marquée par des meurtres commis dans un contexte de violence conjugale, soit 13 féminicides.

Chaque année, les policiers font plus de 25 000 interventions en violence conjugale, estime l'Association des directeurs de police du Québec.

«Nous souhaitons que les femmes dénoncent leur situation. Aucune femme, aucun homme ne méritent de vivre dans la violence qu’elle soit psychologique, physique, verbale ou économique. Ce que je veux, c’est enrayer ce fléau. Le message que nous voulons envoyer, c’est que nous sommes là pour vous. Si vous êtes victime de violence conjugale, appelez votre service de police», a affirmé Pierre Brochet, directeur du Service de police de Laval et président de l'ADPQ.

L' Association des directeurs de police du Québec recommande également aux victimes de violence conjugale, femmes ou hommes, de faire appel aux différents intervenants qui existent au Québec afin d'obtenir des outils et de l'accompagnement.

En plus de la capsule d'information sur le travail des policiers en matière de violence conjugale, la conférence a été l'occasion d'entendre le témoignage de *Kassandre (*nom fictif), une mère de famille qui a vécu 12 ans de violence conjugale – avant et après sa séparation. Kassandre a parlé de sa démarche de dénonciation, de l'accompagnement policier qu'elle a reçu de sa plainte jusqu'à la fin des processus judiciaires contre son conjoint et des bienfaits, malgré la peur, de la dénonciation.

Si vous vivez de la violence conjugale - ou si vous êtes inquiets pour un proche - vous pouvez contacter l'équipe de SOS violence conjugale au 1 800 363-9010, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez également trouver une maison d'aide et d'hébergement grâce au Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale. Si vous avez besoin d’une aide immédiate, contactez le 9-1-1. Vous souhaitez sortir du cycle de la violence? À cœur d’homme - Réseau d’aide aux hommes au 1 877 660-7799

La petite histoire des dates

Les dates des 12 jours d'actions contre les violences faites aux femmes n'ont pas été choisies au hasard au Québec.

Dans un premier temps, le 25 novembre se tient la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Cette journée a été proclamée en 1999 par l'Assemblée générale des Nations Unies. La date du 25 novembre a été choisie pour honorer la mémoire de María Teresa, Minerva et Patria Mirabal, trois sœurs de la République dominicaine, ferventes militantes pour la liberté, brutalement assassinées en 1960 sur les ordres du chef de l’État, Rafael Leonidas Trujillo.

Pourquoi le 6 décembre? Cette date marque les tristes événements de décembre 1989, à l’École Polytechnique de Montréal, où 14 jeunes femmes ont été assassinées. À la suite de ce féminicide de masse, le Parlement du Canada a institué, en 1991, la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes.

