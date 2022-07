La Presse rapporte que huit femmes, dont cinq ex-collègues, affirment avoir été victimes d'inconduites sexuelles de la part de Philippe Bond entre 2006 et 2015. Suite au dévoilement de l'article, l'humoriste québécois Philippe Bond a fait savoir qu'il se retirait de la vie publique. Il met donc fin, pour un laps de temps indéterminé, à ses divers contrats en radio et en télévision ainsi qu'à ses spectacles.

L'humoriste a publié un message jeudi matin sur les réseaux sociaux pour partager sa décision affirmant agir notamment «par respect pour ses collègues.»

La Presse dévoile que huit femmes, dont cinq anciennes collègues, affirmeraient avoir été victimes d'inconduites sexuelles de la part de Philippe Bond entre 2006 et 2015. Il est question de commentaires déplacés, mais aussi de touchers non désirés, de baisers et de relations sexuelles forcées.

Dans son message Instagram, l'humoriste se dit «atterré» par ce qu'il a lu dans l'article. Il affirme également «Je ne reconnais pas la personne qui est décrite dans cet article.»

Philippe Bond, âgé de 43 ans, a récemment affirmé n'avoir eu que des relations consentantes dans sa vie, après que l'humoriste Thomas Levac l'ait accusé d'être un violeur dans un balado.

À ce jour, Philippe Bond ne fait l’objet d’aucune accusation criminelle.

L'industrie s'éloigne de Philippe Bond

Philippe Bond co-animait jusqu’ici l’émission C’t’encore drôle à la radio d’ÉNERGIE, qui appartient à Bell Média. Il n'est pas en ondes actuellement.

Le conglomérat médiatique a pris la décision de ne plus faire affaire avec l'humoriste et animateur.

«Notre milieu de travail est construit sur des principes d’équité, de respect et de collaboration et chaque allégation est prise au sérieux et traitée promptement. En ce sens, Bell Média a pris la décision de rompre ses relations d’affaires avec Philippe Bond. Il ne fera plus partie de la programmation radio, nous allons également suspendre la diffusion de ses entrevues et de ses performances individuelles sur toutes nos plateformes», a-t-on déclaré du côté de Bell Média.

De son côté, evenko annule tous les spectacles annoncés de Philippe Bond.

« Les allégations formulées contre Philippe Bond sont traitées sérieusement par l'organisation à la lumière de sa Politique contre le harcèlement qui prévoit une tolérance zéro face à des gestes qui en constituent», peut-on lire dans un communiqué.



Communiqué de l'Agence evenko publié le 21 juillet 2022.

Au fait du reportage de La Presse, le Groupe Juste pour rire s’est pour sa part limité à réagir de la façon suivante : «Nous ne tolérons aucun comportement de la sorte et nous souhaitons tous ne plus jamais lire que de tels comportements ont lieu dans notre industrie.» Ce sont là les propos de Charles Décarie, président-directeur général.