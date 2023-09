YouTube a annoncé mardi que Russell Brand ne gagnerait plus d'argent grâce au site d'écoute en ligne dans la foulée d'une série d'allégations d'agression sexuelle contre l'humoriste devenu influenceur.

YouTube a déclaré que la monétisation du compte de Brand, qui compte 6,6 millions d'abonnés, avait été suspendue «à la suite de graves allégations contre le créateur».

Cette mesure s'applique à tous les comptes qui sont détenus ou exploités par l'humoriste, a indiqué le service vidéo appartenant à Google.

La suspension signifie que Brand ne pourra pas gagner d'argent grâce aux publicités diffusées dans et à côté de ses vidéos YouTube.

Parmi les autres chaînes associées à la page YouTube principale de Brand, on retrouve: «Awakening With Russell» (426 000 abonnés), «Football Is Nice» (20 000 abonnés), et «Stay Free With Russell Brand» (22 200 abonnés).

Russell Brand est toujours présent sur Rumble, un site de vidéos populaire auprès de certains conservateurs et groupes d'extrême droite, où sa chaîne compte 1,4 million d'abonnés. Il compte également 11,2 millions d'abonnés sur X, anciennement Twitter, et 3,8 millions sur Instagram.

L'humoriste de 48 ans nie les allégations d'agression sexuelle formulées par quatre femmes dans un documentaire télévisé de Channel 4 et dans les journaux «The Times» et «Sunday Times». Parmi les accusatrices, qui n'ont pas été nommées, l'une d'entre elles dit avoir été agressée sexuellement lors d'une relation avec lui alors qu'elle avait 16 ans. Une autre femme affirme que Brand l'a violée à Los Angeles en 2012.

Les quatre allégations datent de 2006 à 2013. La police métropolitaine de Londres a annoncé que depuis que ces allégations ont été rendues publiques, elle a reçu un signalement faisant état d’une agression sexuelle distincte datant de 2003.

Connu pour ses numéros de stand-up débridés, il a animé des émissions à la radio et à la télévision, a écrit des mémoires retraçant ses combats contre la drogue et l'alcool, est apparu dans plusieurs films hollywoodiens et a été brièvement marié à la vedette pop Katy Perry entre 2010 et 2012.

Ces dernières années, Russell Brand a largement disparu des grands médias, mais s'est constitué un large public en ligne avec des vidéos mêlant bien-être et théories du complot. Sa chaîne YouTube, qui compte plus de 6 millions d'abonnés, a diffusé des complots sur la COVID-19, de la désinformation sur les vaccins et des entrevues avec des animateurs de droite, dont Tucker Carlson et Joe Rogan.

Il a par ailleurs continué sa tournée en tant qu'humoriste, se produisant samedi devant des centaines de personnes dans une salle londonienne. Il devait se produire mardi à Windsor, à l'ouest de Londres, mais les promoteurs ont reporté le reste de la tournée à la suite des allégations.

Brand a également été abandonné par son agence artistique et un éditeur.