Le président de la Russie Vladimir Poutine a offert au dirigeant nord-coréen Kim Jong Un une voiture de fabrication russe pour son usage personnel, en guise de reconnaissance de leur relation spéciale, ont rapporté mardi les médias d'État nord-coréens.

Le type de véhicule et la façon dont il a été expédié n'ont pas été précisés. Mais les observateurs ont déclaré que cela pourrait violer une résolution de l'Organisation des Nations Unies (ONU) interdisant d'exporter des articles de luxe en Corée du Nord, une mesure visant à amener ce pays à renoncer à tous ses programmes existants d’armes de destruction massive.

La sœur de Kim Jong Un, Kim Yo Jong, et un autre responsable nord-coréen ont accepté le cadeau dimanche et ont transmis les remerciements du dirigeant à Vladimir Poutine, a rapporté l'agence de presse d'État de la Corée du Nord. Kim Yo Jong a déclaré que ce cadeau montrait la relation personnelle unique entre les dirigeants, selon le reportage.

La Corée du Nord et la Russie ont considérablement renforcé leur coopération depuis que Kim Jong Un s'est rendu en Russie en septembre dernier pour un sommet avec Vladimir Poutine. Lors de la visite au principal port spatial russe, M. Poutine a montré sa limousine personnelle Anrus Senat au dirigeant nord-coréen, alors que ce dernier s'est assis sur la banquette arrière.

Selon l’agence de presse russe Tass, Aurus a été la première marque russe de voitures de luxe et elle a été utilisée dans les cortèges de hauts responsables, dont M. Poutine, depuis qu’il a utilisé pour la première fois une limousine de cette marque lors de sa cérémonie d’investiture en 2018.

Kim Jong Un, 40 ans, est connu pour posséder de nombreuses voitures de luxe de fabrication étrangère qui auraient été introduites clandestinement dans son pays, en violation de la résolution de l'ONU. Au cours de sa visite en Russie, il s'est promené de réunion en réunion à bord d'une limousine Maybach qu'il avait amenée avec lui dans l'un de ses wagons spéciaux.

Lors d'un précédent voyage en Russie en 2019, le dirigeant avait deux limousines qui l'attendaient à la gare de Vladivostok : une Mercedes Maybach S600 Pullman Guard et une Mercedes Maybach S62. Il aurait également utilisé le S600 Pullman Guard pour ses deux sommets avec le président américain de l'époque, Donald Trump, à Singapour en 2018 et au Vietnam en 2019. En 2018, Kim Jong Un a utilisé une limousine Mercedes noire pour rentrer chez lui après une réunion avec le président sud-coréen de l'époque, Moon Jae, dans un village frontalier.

Le fait que ce dirigeant possède des limousines étrangères aussi coûteuses montre la porosité des sanctions internationales contre le pays. La Russie a voté en faveur de l’interdiction de fournir des produits de luxe à la Corée du Nord, même si, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, elle aurait pu opposer son veto à la résolution.

Les liens croissants entre la Corée du Nord et la Russie surviennent alors qu’ils sont engagés dans des confrontations distinctes avec les États-Unis et leurs alliés – la Corée du Nord pour son programme nucléaire avancé et la Russie pour sa guerre prolongée avec l’Ukraine.

Les États-Unis, la Corée du Sud et leurs partenaires accusent la Corée du Nord d’envoyer des armes conventionnelles à la Russie pour sa guerre en Ukraine, en échange de technologies d’armes russes de haute technologie et d’autres soutiens.

Après le retour du ministre des Affaires étrangères au pays à la suite d'une visite en Russie en janvier, les médias officiels nord-coréens ont rapporté que Vladimir Poutine avait exprimé sa volonté de se rendre en Corée du Nord dans les plus brefs délais.