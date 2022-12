Pour certains, l'idée d'un grand homme barbu glissant dans une cheminée peut sembler alarmante. Les traditions de Noël varient considérablement à travers le monde, et en partant des crânes de cheval chantant aux figurines effrontées en passant par les seaux de poulet frit, voici cinq coutumes de Noël que vous ne connaissez peut-être pas.

Ce texte est la traduction d'un article de CTV News.

Les crânes de chevaux au Pays de Galles

Ne vous inquiétez pas si vous rencontrez un crâne de cheval chantant à votre porte au Pays de Galles. De Noël à début janvier, la tradition de Mari Lwyd me en scène un crâne de cheval décoré et une cape placés sur un bâton et animés par une personne cachée à l'intérieur. Accompagné d'autres personnages folkloriques, le groupe visitera des maisons et chantera des chansons galloises en échange de nourriture et de boissons. Décrite pour la première fois en 1800, la coutume aurait des racines païennes beaucoup plus anciennes. Bien que Mari Lwyd puisse sembler terrifiante, recevoir une visite est en fait considéré comme un signe de bonne fortune.

Du poulet frit au Japon

Au Japon, rien ne dit «Joyeux Noël» comme une assiette de poulet fumant. Alors que la fête de Noël en tant que telle n'est pas largement célébrée dans le pays, beaucoup de Japonais marquent la saison des fêtes en sortant au Kentucky Fried Chicken. La tradition remonte à une campagne de marketing extrêmement réussie de 1974 pour un repas sur le thème des Fêtes qui s'est maintenant transformé en files d'attente, restaurants bondés et «barils des Fêtes» spéciaux sur le thème de Noël qui doivent généralement être commandés des semaines à l'avance. Ajoutez simplement un chapeau et une veste rouges, et le colonel Sanders remplace également facilement le père Noël.

Numéro deux en Espagne

Dans la région espagnole de Catalogne, votre crèche ne serait pas complète sans quelque chose d'un peu effronté. Connue sous le nom d'El Caganer, ou le défécateur, la figurine de vacances représente traditionnellement un fermier avec un derrière nu «faisant un numéro deux». Bien que ses origines soient incertaines, la coutume s'est probablement développée au 17e ou 18e siècle et on pense qu'elle est liée à la fécondation, à la bonne santé et à la prospérité. El Caganer se trouve ailleurs en Espagne et en Europe, mais Barcelone est le meilleur endroit pour en acheter un en souvenir, et vous pouvez également acheter des célébrités, des athlètes et des politiciens accroupis, comme l'ancien président américain Donald Trump et le premier ministre canadien Justin Trudeau. La Catalogne a également une bûche de Noël souriante et tout aussi grossière que les enfants frappent avec des bâtons pour les cadeaux.

Une sorcière en Italie

Bien qu'elle puisse ressembler à une sorcière, les enfants bien élevés en Italie devraient être heureux de recevoir la visite de La Befana. Souvent dépeinte comme une vieille femme gentille et laide caricaturale avec un manche à balai, elle rend visite à des enfants à travers l'Italie dans la nuit du 5 janvier pour offrir des friandises et des cadeaux aux bons, et des morceaux de charbon, d'oignons ou d'ail aux mauvais. Couverte de suie, elle peut entrer dans les maisons par une cheminée comme le Père Noël, mais balaie ensuite avant de repartir. De nombreuses familles lui laissent du vin et une collation. On pense que la tradition remonte à la Rome médiévale et inaugure le début de l'Épiphanie le 6 janvier, qui est une fête nationale dans le pays.

Un chat tendance en Islande

Le chat de Yule islandais, ou Jólakötturinn, arpente la campagne enneigée pour dévorer les personnes qui n'ont pas reçu de nouveaux vêtements à temps pour la veille de Noël, ce qui serait une récompense pour avoir terminé le travail ou les corvées. L'énorme et terrifiante créature encourage également les dons de vêtements et fait partie d'un casting de personnages folkloriques qui effraient les enfants ou leur offrent des cadeaux chaque saison des fêtes. Une autre est une géante ressemblant à Krampus qui dévore les mauvais enfants, et ses 13 enfants qui font des bêtises mais laissent aussi de petits cadeaux dans la peau d'enfants bien élevés. Les premiers récits écrits du chat de Yule datent du 19ème siècle, bien qu'ils remontent probablement à beaucoup plus loin.