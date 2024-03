Il y a un tout autre spectacle qui se déroule hors écran lors des Oscars et que le public ne voit pas à la télévision. Voici ce que l'Associated Press a vu et que les caméras n'ont pas filmé.

Les Oscars commencent à ... 7 heures?

Les choses ont commencé en retard, avec environ 6 minutes de retard sur l'horaire prévu, et tout le monde n'a pas rejoint sa place avant le début du spectacle. Parmi les derniers assis vers 19h06 EDT se trouvaient Martin Scorsese, Margot Robbie et Ryan Gosling. Carey Mulligan n'a pas pu se déplacer et a passé le monologue d'ouverture de Jimmy Kimmel et le prix de la meilleure actrice debout sur le côté, mais son mari Marcus Mumford était là pour lui tenir compagnie.

Trois minutes pour discuter

Dès la première pause publicitaire, les gens se sont précipités hors de leur siège pour retrouver leurs amis. Emma Stone a immédiatement trouvé son amie de longue date, Jennifer Lawrence, et toutes deux ont couru vers la sortie en riant et en gesticulant sauvagement sous le regard de leurs maris.

Greta Gerwig s'est jointe à Robbie et America Ferrera, tous de bonne humeur après que le prix de l'actrice de soutien a été décerné à Da'Vine Joy Randolph. Et oui, Mulligan et Mumford ont finalement trouvé leur place.

Emma Stone sort au mauvais moment

Emma Stone se trouvait dans le bar du hall, une coupe de champagne à la main, lorsque le film Poor Things a reçu le prix du meilleur design de production. Elle a crié, sauté et regardé attentivement le discours.

Elle s'est ensuite tournée vers Florence Pugh, qui se tenait à proximité, et toutes deux ont parlé avec animation de la «robe aspergée» de Pugh.

Tout à coup, Pugh s'est mise à rire et a levé les yeux vers l'écran pour voir un John Cena presque nu. «Oooh, c'est parce qu'il ressemble à l'Oscar !»

Quelques secondes plus tard, Poor Things a également été récompensé pour la conception des costumes et Stone a sursauté et crié à nouveau.

«Je les rate tous», s'est-elle écriée. «Ce n'est pas bon, c'est mauvais, je rentre à la maison».

Greta Gerwig et les costumiers

Dans le hall d'entrée, Gerwig avait un fan qui voulait lui parler de quelque chose de très spécifique : Le caméo d'Ann Roth dans Barbie.

«Je veux que vous sachiez à quel point cela a compté pour moi», a déclaré Eduardo Castro, membre du conseil d'administration de l'académie, qui fait partie de la branche des costumiers.

Roth, 92 ans, a joué le rôle de la femme sur le banc dans Barbie, un rôle que Kimmel a même imité dans son introduction. Elle a remporté deux Oscars pour Le patient anglais et Ma Rainey's Black Bottom.

M. Castro, qui a notamment travaillé pour Ugly Betty et Bride and Prejudice, a déclaré qu'il considérait Mme Roth comme un mentor.

«Elle est spéciale», a déclaré Gerwig. Elle a dit : "Greta, je ne sais pas si je peux le faire, je ne peux pas le faire ! Donnez-moi juste un martini."»

Castro a ri : «Elle adore le martini».

A ce moment-là, Noah Baumbach, le mari de Gerwig, s'était rapproché d'elle et ils se sont dirigés vers le bar (ils n'ont toutefois pas commandé de martini).

Kenergy dans le Hall (et sur scène)

Environ une demi-heure avant que Gosling ne transforme les Oscars en un concert très amusant pendant quelques précieuses minutes, les Kens étaient dans le hall en train de s'échauffer. Vêtus de chapeaux de cow-boy, certains s'étiraient, d'autres couraient sur place, et tous retrouvaient leur énergie.

Pendant la représentation, le Dolby Theatre a pris des allures de concert de Taylor Swift, tout le monde dans la salle se levant et se lançant dans des danses spontanées et joyeuses. Et la plus grande fan de la salle était Gerwig, qui a reçu son propre Ken personnel en plein visage.

Pendant la pause publicitaire, Mark Ronson a trouvé le moyen de rejoindre Gerwig, Robbie et une foule d'admirateurs. La salle entière était en effervescence longtemps après la performance, Ronson peut-être plus que tout - il est retourné à son siège en arborant fièrement sa chemise rose Ken, qu'il a portée pendant le reste de l'émission.

Un moment «Oppenhomie»

Les Oppenhomies sont restés sur scène pendant quelques minutes après l'extinction des caméras, se serrant dans les bras et célébrant toutes les victoires. Downey a brandi son trophée en faisant une sorte de pompe du poing. Emily Blunt et Kimmel ont été parmi les derniers à monter sur scène, discutant de manière décontractée avant de quitter les lieux.

Lorsque le spectacle se termine, la soire ne fait que commencer

Sur le chemin du bal des gouverneurs, Cord Jefferson était rayonnant lorsqu'il a traversé le hall, sautant et serrant son Oscar dans ses bras. Kate McKinnon a eu un moment avec Marlee Matlin et Steven Spielberg est sorti masqué.

Et bien que Gerwig et Barbie soient repartis presque les mains vides, elle était de bonne humeur, vibrant encore de I'm Just Ken, qu'elle a qualifié de «légendaire».