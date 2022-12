Ce que vous voyez dans votre flux sur Twitter est en train de changer. Mais comment?

Le nouveau propriétaire de la plate-forme de médias sociaux, Elon Musk, a tenté de prouver en donnant à des journalistes sélectionnés l'accès à certaines des communications internes de l'entreprise surnommées «The Twitter Files» que les responsables de l'ancienne équipe de direction auraient réprimé les voix de la droite politique.

Cette semaine, Musk a dissous un groupe consultatif clé, le Trust and Safety Council, composé de dizaines d'organisations civiles, de défense des droits de l'homme et autres. L'entreprise a formé le conseil en 2016 pour lutter contre les discours de haine, le harcèlement, l'exploitation des enfants, le suicide, l'automutilation et d'autres problèmes sur la plateforme.

Que signifient les développements pour ce qui apparaît dans votre flux tous les jours ? D'une part, les mouvements montrent que Musk donne la priorité à l'amélioration de la perception de Twitter sur la droite politique américaine. Il ne promet pas autant une liberté d'expression sans entraves qu'un changement dans les messages amplifiés ou cachés.

Quels sont les fichiers Twitter?

Musk a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars fin octobre et s'est depuis associé à un groupe de journalistes triés sur le volet, dont l'ancien écrivain de Rolling Stone Matt Taibbi et le chroniqueur d'opinion Bari Weiss. Plus tôt ce mois-ci, ils ont commencé à publier – sous la forme d'une série de tweets – sur les actions que Twitter avait précédemment prises contre des comptes soupçonnés d'avoir violé ses règles de contenu. Ils ont inclus des captures d'écran de courriels et de commentaires du forum de messagerie reflétant des conversations internes au sein de Twitter à propos de ces décisions.

M. Weiss a écrit le 8 décembre que «les auteurs ont un accès large et élargi aux fichiers de Twitter. La seule condition que nous avons acceptée était que le matériel soit d'abord publié sur Twitter».

M. Weiss a publié lundi le cinquième et dernier article sur les conversations qui ont conduit à la décision de Twitter du 8 janvier 2021 de suspendre définitivement le compte du président de l'époque Donald Trump «en raison du risque de nouvelles incitations à la violence» à la suite de l'insurrection meurtrière du Capitole américain deux jours plus tôt. Les communications internes montrent qu'au moins un membre du personnel anonyme doute que l'un des tweets soit une incitation à la violence ; il révèle également la réaction des dirigeants à une campagne de plaidoyer de certains employés poussant à une action plus dure contre Trump.

Qu'est-ce qui manque?

Les fichiers Twitter de Musk révèlent une partie du processus décisionnel interne affectant principalement les comptes Twitter de droite qui, selon la société, ont enfreint ses règles contre les comportements haineux, ainsi que ceux qui ont enfreint les règles de la plateforme contre la diffusion de fausses informations nuisibles sur COVID-19.

Mais les rapports sont en grande partie basés sur des anecdotes sur une poignée de comptes de haut niveau et les tweets ne révèlent pas de chiffres sur l'ampleur des suspensions et sur les opinions les plus susceptibles d'être affectées. Les journalistes semblent avoir un accès illimité au tableau de messagerie Slack de l'entreprise – visible par tous les employés – mais se sont appuyés sur les dirigeants de Twitter pour fournir d'autres documents.

Les fichiers Twitter mentionnent les «shadowbanning». Qu'est-ce que c'est?

En 2018, après que le PDG de l'époque, Jack Dorsey, a déclaré que Twitter se concentrerait sur la «santé» des conversations sur la plate-forme, la société a présenté une nouvelle approche visant à réduire l'impact des utilisateurs perturbateurs, ou trolls, en lisant les «signaux comportementaux» qui tendent pour indiquer quand les utilisateurs sont plus intéressés à faire exploser des conversations qu'à contribuer.

Twitter a longtemps déclaré qu'il utilisait une technique décrite en interne comme «filtrage de la visibilité» pour réduire la portée de certains comptes qui pourraient enfreindre ses règles mais n'atteignent pas le niveau d'être suspendus. Mais il a rejeté les allégations selon lesquelles il s'agirait secrètement de bannissement dans «l'ombre» des points de vue conservateurs.

Des captures d'écran montrant le point de vue d'un employé sur des comptes d'utilisateurs importants divulgués via les fichiers Twitter montrent comment ce filtrage fonctionne dans la pratique. Cela a également conduit Musk à demander des changements pour rendre cela plus transparent.

«Twitter travaille sur une mise à jour logicielle qui affichera le véritable statut de votre compte, afin que vous sachiez clairement si vous avez été banni, la raison pour laquelle et comment faire appel», a-t-il tweeté.

Twitter is working on a software update that will show your true account status, so you know clearly if you’ve been shadowbanned, the reason why and how to appeal — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022

Qui surveille les postes sur Twitter maintenant?

Musk a licencié environ la moitié du personnel de Twitter après avoir acheté la plate-forme et éliminé plus tard un nombre inconnu de contractuels qui s'étaient concentrés sur la modération de contenu. Certains travailleurs qui ont été maintenus ont rapidement démissionné, notamment Yoel Roth, l'ancien responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter.

Le départ de tant d'employés a soulevé des questions sur la manière dont la plate-forme pourrait appliquer ses politiques contre la désinformation nuisible, les discours de haine et les menaces de violence, tant aux États-Unis qu'à travers le monde. Les outils automatisés peuvent aider à détecter les spams et certains comptes suspects, mais d'autres nécessitent un examen humain plus minutieux.

Il est probable que les réductions obligeront Twitter à concentrer ses efforts de modération de contenu sur les régions dotées de réglementations plus strictes régissant les plateformes de médias sociaux comme l'Europe, où les entreprises technologiques pourraient faire face à de lourdes amendes en vertu de la nouvelle loi sur les services numériques si elles ne font pas d'efforts pour lutter contre la désinformation et la haine. discours, selon Bhaskar Chakravorti, doyen des affaires mondiales à la Fletcher School de l'Université Tufts.

Y a-t-il eu un impact?

Depuis que Musk a acheté Twitter, un certain nombre de chercheurs et de groupes de défense ont signalé une augmentation des messages contenant des épithètes raciales ou des attaques contre les juifs, les gays, les lesbiennes et les personnes transgenres.

Dans de nombreux cas, les messages ont été écrits par des utilisateurs qui ont déclaré qu'ils essayaient de tester les nouvelles limites de Twitter.

Selon Musk, Twitter a agi rapidement pour réduire la visibilité globale des messages, et cet engagement global avec le discours de haine est en baisse depuis qu'il a acheté l'entreprise, une conclusion contestée par les chercheurs.

Le signe le plus évident de changement sur Twitter sont les anciens utilisateurs interdits dont les comptes ont été rétablis, une liste qui comprend Trump, le site satirique The Babylon Bee, la comédienne Kathy Griffin, le psychologue canadien Jordan Peterson et, avant qu'il ne soit à nouveau expulsé, Ye . Twitter a également rétabli les comptes de suprémacistes blancs néonazis, dont Andrew Anglin, le créateur du site Web suprématiste blanc Daily Stormer, ainsi que des partisans de QAnon que la vieille garde de Twitter avait supprimés en masse pour empêcher la haine et la désinformation de se propager sur la plate-forme.

En outre, certains tweeters de haut niveau comme la représentante républicaine Marjorie Taylor Greene, qui étaient auparavant interdits pour avoir diffusé des informations erronées sur le COVID-19, ont recommencé à publier des allégations trompeuses sur la sécurité des vaccins et les remèdes fictifs.

Musk, qui a lui-même répandu de fausses déclarations sur COVID-19, est revenu sur le sujet avec un tweet cette semaine qui se moquait des pronoms transgenres tout en appelant à des poursuites pénales contre le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert en maladies infectieuses du pays et l'un des dirigeants de la réponse COVID du pays.

Se qualifiant «d'absolutiste de la liberté d'expression», Musk a déclaré qu'il souhaitait autoriser tous les contenus légalement autorisés sur Twitter, mais également qu'il souhaitait rétrograder les publications négatives et haineuses. Au lieu de supprimer le contenu toxique, l'appel de Musk à «la liberté d'expression, pas la liberté d'accès» suggère que Twitter peut laisser ce contenu sans le recommander ni l'amplifier aux autres utilisateurs.

Mais après avoir éliminé la plupart des cadres politiques et des conseillers extérieurs de Twitter, Musk semble souvent être l'arbitre de ce qui franchit la ligne. Le mois dernier, Musk lui-même a annoncé qu'il suspendait Ye après que le rappeur anciennement connu sous le nom de Kanye West ait publié une image d'une croix gammée fusionnée avec une étoile de David, un message qui n'était pas illégal mais profondément offensant. Cette décision a conduit à des questions sur les règles régissant ce qui peut et ne peut pas être publié sur la plate-forme.