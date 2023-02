Dès le 20 février, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) offrira plusieurs services en ligne via la plateforme SAAQclic. Pour commencer, il faut s’authentifier.

En effet, à la première connexion, les utilisateurs devront créer un compte au Service d’authentification gouvernementale afin d’avoir accès à la plateforme.

Pour créer un compte, ça prend un numéro d’assurance social (NAS), une carte d’assurance maladie, un permis de conduire et un avis de cotisation de Revenu Québec.

Ce service d’authentification est «un portail sécuritaire qui respecte les hauts standards de sécurité», soutient le relationniste de la SAAQ, Mario Vaillancourt, dans une vidéo sur Twitter.

M. Vaillancourt ajoute que les utilisateurs n’auront qu’à s’authentifier qu’une seule fois.

Les services offerts

Sur SAAQclic — via un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent — il sera possible de créer un compte client et d’avoir accès à des services en lien avec l’immatriculation, le permis de conduire, les véhicules, le dossier de conduite, l’état de santé et les rendez-vous pour un examen de conduite.

Denis Marsolais, président-directeur général de la Société de l’assurance automobile du Québec est d’avis que cette transformation représente une amélioration majeure de l’offre de services de la SAAQ.

«Nos clients et clientes jouiront de plus d’autonomie et d’un gain de temps et ils auront accès à des transactions en ligne simplifiées. Je tiens à remercier tous les membres de notre personnel et notre partenaire d’affaires LGS, une société IBM, pour leur excellente collaboration dans l’élaboration de ce projet d’envergure», affirme-t-il via un communiqué acheminé aux médias.

Voici plus précisément ce qu’il sera possible de faire, entre autres, via le site SAAQClic :

Consulter, annuler ou remplacer un permis de conduire;

Renoncer à une classe de permis;

Vérifier la validité d’un permis;

Consulter mon état de santé;

Demander un délai supplémentaire pour la remise d’un rapport médical;

Faire une autodéclaration médicale;

Transmettre un rapport médical, etc.

Un changement plus que dû à la SAAQ

La SAAQ a amorcé depuis le 26 janvier une transition de ses systèmes informatiques principalement en raison de sa désuétude.

«En ce moment, nos systèmes datent de plus de 40 ans» ,a indiqué Gino Desrosiers, le coordonnateur des relations médias et de la gestion de la communauté à la SAAQ, en entrevue avec Marie-Christine Bergeron au bulletin Noovo Le Fil 17. Et selon la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, il s’agit d’un «exercice déplaisant, mais nécessaire».

Ce changement informatique pour l’implantation de la nouvelle plateforme SAAQCLIC représente une conversion de 10 milliards de données. Pendant ce processus, la clientèle de la SAAQ a accès à un nombre limité de services.

«On ne fait pas ça de gaieté de cœur […] mais c’est le nécessaire pour accéder à un système digne du 21e siècle», a soutenu M. Desrosiers.

Avec des informations de Jennifer Gravel et de Jacques-Alain Houle, Noovo Info.