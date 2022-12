Un récent rapport publié par Uber Eats présente les tendances et informations en lien avec la livraison de nourriture, qui montre comment les Canadiens ont mangé et commandé en 2022.

Ceci est une traduction de CTV News.

Selon le rapport, un Torontois a commandé le repas le plus cher jusqu'à présent cette année, en dépensant 1048,01 $ dans un restaurant de burgers, tandis que les commandes de Vancouver et de Montréal sont arrivées en deuxième et troisième positions, avec respectivement 1039,01 $ (restaurant japonais) et 893,54 $ (fromagerie et boulangerie).



Ces trois villes ont également été considérées comme ayant les mangeurs les plus difficiles. Toronto, Vancouver et Montréal sont respectivement en première, deuxième et troisième position avec le plus d'utilisateurs qui ont ajouté le plus d'instructions spéciales à leur commande.

Les villes ontariennes de Kingston, Ottawa et Peterborough ont été classées comme les plus polies en fonction du nombre de personnes qui ont dit «s'il-vous-plaît» et «merci» dans leurs instructions de commande.

Le rapport d'Uber Eats, qui a été transmis par communiqué de presse, indique également que Victoria est la ville canadienne où l'on donne le plus de pourboires, suivie de Sherbrooke (Québec) et de la Ville de Québec.

À lire également: Sherbrooke est la ville la plus généreuse du Québec, selon Uber Eats

Le rapport donne également un aperçu des personnes qui mangent le plus sainement au pays. D'après les commandes passées dans les restaurants étiquetés «santé» dans l'application, Thunder Bay (Ontario) arrive en tête de liste, suivie de Montréal et de Halifax.

En ce qui concerne les cuisines préférées des Canadiens, le japonais arrive en première position, suivi de l'indien et du chinois en deuxième et troisième position, comme les types de cuisines les plus populaires.

Les Canadiens célèbrent leur passe-temps avec des cocktails. Les margaritas arrivent en tête de liste des boissons alcoolisées les plus commandées. La bière et les piña coladas arrivent respectivement en deuxième et troisième position.

Pour les questions concernant quel jour du mois et quelle heure de la journée étaient les plus populaires pour commander des plats à emporter, le 14 du mois et 18 heures sont ressortis comme les moments les plus populaires.

La liste d'Uber Eats comprend également les articles d'épicerie les plus commandés en 2022, les bananes étant en tête de liste, suivie des fraises et des concombres, respectivement deuxième et troisième articles d'épicerie les plus commandés avec l'application.