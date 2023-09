Noovo a lancé mercredi sa programmation de l’automne 2023 qui entrera en ondes le 10 septembre prochain. La chaîne télé affirme mettre de l’avant des «thèmes pertinents, modernes» et «qui résonnent auprès des téléspectateurs» de toutes les générations.

«Encore cette année, nous proposons une programmation composée de productions originales d’exception qui ont permis à la chaîne de se positionner de manière enviable auprès des téléspectateurs, le tout ancré dans une identité claire et forte», a souligné Suzane Landry, vice-présidente, Développement de contenu, programmation et information chez Bell Média.

La programmation de Noovo à l’automne 2023

Divertissement

Occupation double: Andalousie avec Alicia Moffet et Fred Robichaud (du dimanche au jeudi, 18h30)

Je viens vers toi avec Marc Labrèche (lundis et mardis, 21h)

avec Marc Labrèche (lundis et mardis, 21h) La guerre des fans avec Phil Roy (lundis, 20h)

avec Phil Roy (lundis, 20h) Plus ou moins misérable avec Eve Côté (lundis, 19h30)

avec Eve Côté (lundis, 19h30) Taxi payant: L’escouade avec Michelle Desrochers, Patrick Groulx, Dominic Paquet et Kevin Raphaël (du lundi au vendredi, 18h)

avec Michelle Desrochers, Patrick Groulx, Dominic Paquet et Kevin Raphaël (du lundi au vendredi, 18h) Maître du jeu avec Louis Morissette et Antoine Vézina (jeudis, 20h)

avec Louis Morissette et Antoine Vézina (jeudis, 20h) Justiciers avec Me Marie-Elaine Tremblay, Me Julie Couture et Me Elfriede Duclervil (vendredis, 20h)

avec Me Marie-Elaine Tremblay, Me Julie Couture et Me Elfriede Duclervil (vendredis, 20h) RPM avec Pierre Michaud, Samuel Poulin et Luc-Olivier Chamberland (dimanches, 10h)

avec Pierre Michaud, Samuel Poulin et Luc-Olivier Chamberland (dimanches, 10h) Ça c’est drôle avec Dominic Paquet (lundi au vendredi, 19h)

Fictions

Aller simple: Survivre (mercredis, 20h)

(mercredis, 20h) Une affaire criminelle (mardis, 20h)

(mardis, 20h) Entre deux draps (mercredis, 19h30)

(mercredis, 19h30) Club Soly (mardis, 19h30)

Information

Noovo Info 17 avec Marie-Christine Bergeron (du lundi au vendredi, 17h)

avec Marie-Christine Bergeron (du lundi au vendredi, 17h) Noovo Info 22 avec Michel Bherer (du lundi au jeudi, 22h, et avec Sabrina Rivet les vendredis)

avec Michel Bherer (du lundi au jeudi, 22h, et avec Sabrina Rivet les vendredis) Noovo Info Estrie , Mauricie et Saguenay–Lac-Saint-Jean avec Jean-Simon Bui (du lundi au vendredi, 17h30)

, et avec Jean-Simon Bui (du lundi au vendredi, 17h30) Les débatteurs de Noovo avec Michel Bherer (du lundi au jeudi, 22h30)

Programmation de Noovo à l’hiver 2024: Big Brother Célébrités, L’amour et dans le pré et Survivor Québec de retour

Noovo a également présenté sa programmation de l’hiver 2024. Au calendrier, on assistera au retour de Julie Snyder à la barre du nouveau jeu télévisé de connaissances générales Chaque seconde compte, et celui des incontournables Big Brother Célébrités avec Marie-Mai et L’amour est dans le pré avec Marie-Soleil Dion.

À ne pas manquer également sur Noovo l’hiver prochain: la fiction Projet innocence, la deuxième saison de la série dramatique L’empereur, la quatrième saison de la comédie immobilière Contre-offre, la comédie à sketch L’aréna avec Mariana Mazza et l’arrivée de Karine Vanasse à l’animation des Traîtres, qui rassemble 18 étrangers dans un manoir pour accomplir des missions en groupe afin de remporter des lingots dans une cagnotte commune.

Enfin, Patrice Bélanger accueillera 20 nouveaux joueurs à Survivor Québec, dont la grande finale de la saison dernière a été suivie par un auditoire moyen d’un million de personnes.

Note de la rédaction: Noovo Info fait partie de Noovo, une division de Bell Média, qui fait partie de BCE Inc.