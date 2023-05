Le gouvernement fédéral a dévoilé mercredi la nouvelle version du passeport canadien avec de nouvelles illustrations et des caractéristiques de sécurité de pointe.

Le nouveau passeport a été repensé de la première page à la dernière, dit-on. Ainsi, le document sera plus durable et plus difficile à falsifier ou à contrefaire, d'après le gouvernement de Justin Trudeau.

«Le nouveau passeport canadien est plus qu’un document de voyage; c’est une représentation de notre identité nationale et de nos valeurs. Il rappelle la beauté et la diversité du Canada et reflète l’engagement du pays à accueillir des personnes de partout dans le monde», a mentionné le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser.

Voici ce qu'il contient.

Les nouveautés du passeport canadien

Le document de voyage comporte une page de renseignements en polycarbonate où les renseignements personnels seront gravés au laser au lieu d’être imprimés à l’encre, un kinégramme sur la photo principale, une fenêtre transparente personnalisée avec une image secondaire du titulaire du passeport, une image laser variable et une fonction d'encre sensible à la température.



Capture d'écran | YouTube Service Canada

Au niveau des illustrations, le nouveau passeport a des «images emblématiques de la beauté naturelle du Canada au fil des quatre saisons». Il comprend une nouvelle couverture avec le contour d’une feuille d'érable, le premier changement significatif depuis des décennies.



Capture d'écran | YouTube Service Canada



Capture d'écran | YouTube Service Canada

De plus, il contient une série de documents de voyage faisant référence au roi Charles III. Il y aura notamment des anciennes armoiries, car la fabrication du passeport a été réalisée bien avant l'approbation des nouvelles armoiries par le roi Charles III en avril 2023.

 

Le nouveau document de voyage commencera à être distribué à l'été 2023.





Capture d'écran | Youtube Service Canada

Et le passeport actuel?

La version actuelle du passeport, qui a été mise en mise en circulation en 2013, restera toujours valide pour que les Canadiens aient juste à le renouveler avant sa date d'expiration.

«Le gouvernement s’engage à faire en sorte que les services de passeport soient rapides, efficaces et modernes. Nous travaillons d’arrache-pied pour offrir aux Canadiens une expérience sans faille, depuis le moment où ils déposent leur demande jusqu’à celui où ils reçoivent le passeport», a souligné la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould.

Rappelons que les Canadiens pourront faire une demande de passeport sur le web dès cet automne.