L'inflation globale a augmenté en juillet, mais les Canadiens ont observé une croissance plus lente des prix alimentaires en glissement annuel, selon les données récemment publiées.

Le dernier rapport de l'Indice des prix à la consommation (IPC) de Statistique Canada attribue la hausse de l'inflation de 2,8 % le mois dernier par rapport à juin 2023 «principalement» à l'essence.

«En excluant l'essence, l'IPC a augmenté de 4,1 %, légèrement plus élevé que les 4,0 % de juin», indique le rapport sur l'IPC publié mardi.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

L'IPC affiche une hausse de 3,3 % en glissement annuel en juillet, en raison de facteurs tels que la hausse de 127,8 % des prix de l'électricité en Alberta et une augmentation de 30,6 % des coûts d'intérêts hypothécaires.

Cependant, les prix alimentaires sont moins à blâmer pour l'augmentation de l'inflation globale le mois dernier, selon StatCan, qui a noté que les prix sont restés élevés, mais ont augmenté à un rythme plus lent en juillet.

Selon les données, le coût des produits d'épicerie a augmenté de 8,5 % en juillet, après une hausse de 9,1 % en juin.

«La croissance plus lente des prix était principalement due aux prix des fruits frais et, dans une moindre mesure, aux produits de boulangerie», indique le rapport.

Alors que certains produits ont vu leur prix diminuer, d'autres articles étaient plus chers en juillet, notamment les pâtes, les légumes surgelés et séchés et les jus de fruits.

Hausses des prix plus élevées

Les produits de pâtes ont enregistré la plus forte augmentation de coût parmi tous les produits alimentaires surveillés entre juin et juillet.

Le prix a augmenté de 10,1 % d'un mois à l'autre, avec un taux d'inflation en glissement annuel de 17,1 %.

La plus grande différence en glissement annuel pour un produit en juillet a été observée pour les légumes surgelés et séchés, qui ont coûté 18,1 % de plus. Les produits ont également connu une augmentation de prix de 5,1 % par rapport à juin.

Cela contraste avec la catégorie des légumes frais, qui comprend les carottes, les poivrons, les concombres et les champignons. Ces articles ont enregistré une augmentation de prix moins importante, soit 3,5 %. En glissement annuel, le taux d'inflation est resté élevé, à 14,2 %.

Le jus de fruit a augmenté de 5 % en prix entre juin et juillet. En glissement annuel, le taux d'inflation s'est établi à 15,9 %.

Les tomates ont enregistré une hausse de prix de 5,4 % entre juin et juillet. Cela a entraîné un taux d'inflation global de 14,1 % en glissement annuel.

Le poulet frais et surgelé a augmenté de 3,6 % en prix entre juin et juillet, selon les données. En glissement annuel, les acheteurs ont payé 14,3 % de plus.

L'inflation ralentit pour certains produits

Alors que de nombreux prix ont augmenté, certains articles d'épicerie ont connu une baisse de prix entre juin et juillet.

La laitue a enregistré la plus forte baisse de prix d'un mois à l'autre, avec une diminution de prix de 11,5 %. En glissement annuel, le taux était encore élevé, à 14,4 %.

Les huiles et graisses comestibles ont diminué de 0,7 % en prix entre juin et juillet, entraînant un taux d'inflation en glissement annuel de 15,5 %.

StatCan indique que les prix des fruits frais autres que les cerises et les baies, ainsi que des produits de boulangerie, ont contribué au ralentissement de l'inflation alimentaire.

«Les prix des fruits frais ont augmenté de 4,1 % en juillet, après une hausse de 10,4 % en juin», indique le CPI. «La décélération a été entraînée par la plus forte baisse d'un mois à l'autre (-6,5 %) depuis février 2008.»

La catégorie des fruits frais comprenant les cerises et les baies a enregistré une baisse de prix de 2,9 % en juillet par rapport à juin.

Une forte baisse du prix des raisins, qui ont coûté 40,9 % de moins en juillet, a contribué à refroidir l'inflation.

Les acheteurs d'oranges ont payé 1,8 % de moins en juillet qu'en juin.

Le beurre a diminué de 1,6 % en prix d'un mois à l'autre. De juillet 2022 à juillet 2023, le produit a connu un taux d'inflation de 7,3 %, donc même avec la baisse, les consommateurs paient plus cher pour le beurre qu'il y a un an.

Les bananes ont connu une légère baisse de prix entre juin et juillet, à seulement 0,1 %, mais elles restent l'un des aliments les plus abordables, avec un taux d'inflation en glissement annuel de 0,6 %.