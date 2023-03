C'est connu, dormir suffisamment d’heures chaque nuit est important pour une bonne santé. Mais de nouvelles recherches suggèrent que les habitudes de sommeil globales tout au long de la semaine pourraient être la véritable clé d’une vie plus longue.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

Une nouvelle recherche qui sera présentée lors de la session scientifique annuelle de l’American College of Cardiology avec le Congrès mondial de cardiologie a révélé que cinq indicateurs de sommeil pourraient améliorer la longévité chez certaines personnes, comme le rapporte Science Daily.

Les chercheurs se sont concentrés sur ces cinq facteurs différents de la qualité du sommeil pour comprendre comment il affecte l’espérance de vie.

Les chercheurs ont examiné les données de plus de 170 000 personnes qui ont participé à l’enquête nationale américaine sur la santé entre 2013 et 2018, qui a pour fonction de surveiller la santé des Américains.

À lire | Alcool: tout savoir sur le lendemain de veille

CTV News a comparé la recherche américaine ci-dessous avec les informations de Statistique Canada pour avoir une idée de l’impact que la recherche pourrait avoir sur ceux au nord de la frontière.

Selon l’Institut canadien, un sommeil de qualité est défini par la façon dont une personne s’endort... et reste endormie.

Les cinq facteurs de sommeil inclus dans l’étude américaine étaient les suivants: une durée de sommeil idéale de sept à huit heures par nuit (ce que 65 % des Canadiens âgés de 18 à 64 ans obtiendraient chaque nuit); la difficulté à s’endormir pas plus de deux fois par semaine; la difficulté à rester endormi pas plus de deux fois par semaine; ne pas utiliser de somnifères; et se sentir bien reposé au moins cinq jours par semaine après s’être réveillé.

Les participants américains ont mentionné chacun de ces facteurs, en attribuant à chacun un nombre de zéro ou un, totalisant jusqu’à un maximum de cinq points, ce qui indiquerait un bon sommeil.

Les chercheurs ont également examiné d’autres facteurs pouvant contribuer au risque de décès, tels qu’un statut socio-économique inférieur, le tabagisme et la consommation d’alcool et d’autres conditions médicales.

À lire | Les avantages d'une journée sans écran

Ils ont trouvé des résultats positifs pour ceux qui avaient les cinq facteurs de sommeil favorables. Ces participants étaient 30% moins susceptibles de mourir pour quelque raison que ce soit, 21% moins susceptibles de mourir d’une maladie cardiaque et 19% moins susceptibles de mourir d’un cancer.

Et ils étaient 40% moins susceptibles de mourir d’autres causes, ce qui, selon l’un des chercheurs de l’étude, serait probablement dû à des accidents ou à d’autres maladies et infections.

Afin de mieux comprendre l’association entre le comportement de sommeil et une durée de vie plus longue, les chercheurs ont lié les enregistrements de l’indice national américain des décès des participants à l’enquête qui ont été suivis pendant une médiane de 4,3 ans.

Au cours de cette période, 8681 des participants sont décédés - 30% de maladies cardiovasculaires, 24% de cancer et 46% sont morts d’autres causes.

Les chercheurs rapportent que, sur la base de ces données sur le taux de mortalité et des évaluations des cinq catégories d’habitudes de sommeil, les mauvaises habitudes de sommeil pourraient être attribuées à environ 8% des décès.

À lire | Insomnie, nouveau symptôme de la COVID longue?

De plus, ils ont constaté que les jeunes qui ont leurs habitudes de sommeil sur la bonne voie sont moins susceptibles de mourir prématurément.

Bien que l’étude indique qu’un examen plus approfondi est nécessaire pour comprendre l’effet en fonction des différences entre les sexes, l’espérance de vie s’est avérée supérieure de 4,7 ans pour les hommes et de 2,4 ans supérieure pour les femmes, pour ceux qui prétendaient avoir pris en compte les cinq indicateurs de qualité du sommeil.

Des recherches supplémentaires sont également nécessaires pour comprendre à quel point l’augmentation de l’espérance de vie est répandue à mesure que les gens vieillissent, mais les chercheurs espèrent que discuter du sommeil dans le cadre des évaluations de santé entre médecins et patients deviendra une habitude.