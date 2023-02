Le mauvais temps de ce vendredi force la fermeture de certaines écoles au Québec.

Voici donc la liste des centres de services scolaire fermés pour ce vendredi 17 février 2023. Notez que plusieurs élèves de plusieurs établissements à travers la province profitent vendredi d'un congé pédagogique.

Chaudière-Appalaches

Centre de services scolaire / École Écoles Services de garde Transport scolaire Côte-du-Sud

FERMÉ Marcelle-Mallet FERMÉ

Service de transport adapté de la STLévis

SUSPENDU (sauf dialyse) Juvénat Notre-Dame FERMÉ

Mauricie

Centre de services scolaire / École Écoles Services de garde Transport scolaire De l’Énergie

FERMÉ

Capitale Nationale

Centre de services scolaire / École Écoles Services de garde Transport scolaire Externat Saint-Cœur-de-Marie FERMÉ

Cégep Garneau : suspend les cours et les stages pour la journée au secteur régulier (pré-universitaire et technique). À la Formation continue, les cours offerts exclusivement en présence sont suspendus pour la journée. Toutefois, les stages et les activités de formation déjà prévus à distance sont maintenus . Prendre note que les cours offerts en mode hybride basculent à distance.

Estrie