Les mascottes des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ont été dévoilées - le bonnet phrygien.

Le bonnet phrygien est un couvre-chef, souvent de teinte rouge, assorti d'une cocarde bleu-blanc-rouge. Il est l'un des symboles de la République française, puisqu'il rappelle la liberté, et est en quelque sorte une version actualisée d'un bonnet qui était porté pendant l'Antiquité à certains endroits comme la Perse, les Balkans, la Thrace, la Dacie et la Phrygie, une région où se trouve aujourd'hui la Turquie — et d'où son nom provient.

C'est encore aujourd'hui l'un des attributs de Marianne, une figure symbolique de la République française.

Le bonnet olympique sera triangulaire, et sera surmonté d'un sourire amical, d'yeux bleus, d'une cocarde tricolore et assorti d'espadrilles surdimensionnées aux couleurs éclatantes.

Le comité organisateur a déclaré qu'il ne voulait pas choisir un animal ou une autre créature imaginaire, comme ce fut le cas lors des Jeux précédents. Il souhaitait plutôt miser sur un symbole qui représente «un idéal». Il a précisé avoir choisi le bonnet «comme allégorie à la liberté».