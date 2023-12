Vers quel service immobilier les Québécois préfèrent-ils se tourner lorsque vient le temps de s’acheter ou de vendre une maison? Un nouveau sondage de Protégez-vous réalisé auprès de 800 membres de sa communauté qui ont acheté ou vendu une propriété au cours des cinq dernières années a permis au média spécialisé de monter un palmarès des meilleures enseignes immobilières au Québec.



Au total, six entreprises ont été nommées par 30 répondants ou plus et ont donc été retenues aux fins de l’enquête. Parmi celles-ci, on compte autant des plateformes de courtiers, comme RE/MAX, que de service-conseil, comme DuProprio.

Le sondage s’appuie sur sept critères: la courtoisie du personnel, la qualité des services, le respect de consignes du client, le déroulement des visites, la conclusion de la transaction (délais, contrat, prix de vente) la commission du coût des services et la proportion de répondants qui recommandent l’enseigne.

Le classement

Deux enseignes immobilières en particulier sont parvenues à se distinguer chez les Québécois au cours des cinq dernières années. DuProprio est parvenue à tirer son épingle du jeu en obtenant une appréciation générale de 8,6/10 auprès des répondants, tandis que Via Capitale obtient la deuxième position avec un résultat de 8,0/10.

DuProprio a obtenu la mention «très bon» dans toutes les catégories susmentionnées, tandis que Via Capitale s’est distingué en obtenant ce résultat dans les sections «courtoisie du personnel», «respect des consignes du client» et «conclusion de la transaction» et la mention «bon» ou «acceptable» dans les autres catégories.

«Le service est plus flexible, plus efficace, plus rapide et beaucoup moins cher que celui d’un courtier», a écrit un répondant au sujet de son expérience avec DuProprio. D’autres utilisateurs notent toutefois que le concept de l’entreprise peut ne pas convenir à tous, alors qu’il nécessite un investissement de temps notable.

Du côté de Via Capitale, certains répondants ont vanté le professionnalisme des courtiers immobiliers avec lesquels ils ont fait affaire, mais d’autres ont déploré le montant des commissions touchées par ceux-ci.

«Ma courtière a reçu environ 9500 $. J’estime qu’elle n’a pas passé plus de 50 heures sur mon projet. Ça fait 190 $ de l’heure. C’est abusif!» - Un participant au sondage de Protégez-vous

Courtiers en immobilier vs entreprises de service-conseil

Dans son enquête, Protégez-vous compare également les avantages et les inconvénients de faire affaire avec des courtiers immobiliers ou des entreprises de service-conseil.

Pour les premiers, on note qu’il est avantageux de se tourner vers un professionnel connaissant bien les règles et les tendances du marché immobilier.

«La courtière m’a bien conseillé et m’a même incité à faire une offre en dessous de ce qui était affiché. Elle savait que je pouvais négocier», a dit un répondant de l'enquête de Protégez-vous.

Les courtiers immobiliers touchent toutefois des commissions jugées trop élevées par certains répondants du sondage. «Vendre une propriété de 500 000 $ et donner 25 000 $ en commission, c’est beaucoup trop», lance ainsi un usager s’étant tourné vers RE/MAX.

En cas de mauvaise expérience avec un courtier immobilier, il convient d’ailleurs de rappeler que ceux-ci sont affiliés à l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ). Ce dernier a notamment le pouvoir d’imposer des sanctions et de révoquer les permis de ses membres.

Chez les entreprises de service-conseil, on loue surtout l’autonomie dont bénéficient les usagers. «Le propriétaire est le mieux placé pour parler de sa maison», note par exemple l’un d’entre eux.

Le revers de la médaille est toutefois bien apparent pour certains, qui montrent du doigt le travail fastidieux que cache cette autonomie. «Il y a beaucoup de paperasse à remplir et il est facile d’oublier des choses», souligne ainsi un répondant.

Les coûts modiques de la plateforme toutefois également grâce auprès des répondants.

Il faut cependant noter que les usagers d’une plateforme comme DuProprio n’ont pas de recours s’ils ne sont pas satisfaits du déroulement de leur transaction.

«Nous ne sommes pas des intermédiaires comme les courtiers, alors nous ne sommes pas responsables si la vente ne se déroule pas comme le souhaitent les vendeurs.» -Julie Benoit, cheffe de l’exploitation de DuProprio

Les trois incontournables de Protégez-vous

Protégez-vous rappelle qu’il est impératif de demeurer vigilant lors de l’achat d’une propriété. Pour ce faire, le média recommande de prendre trois précautions «incontournables».

Il importe par exemple de mandater un inspecteur en bâtiment ou un professionnel du milieu de la construction pour procéder à une inspection préachat de la propriété. «L’inspection préachat nous donne le bilan de santé du bâtiment avant l’acquisition», rappelle Denis St-Aubin, président de l’Association des inspecteurs en bâtiments du Québec.

Il est aussi recommandé d’éviter les ventes sans garantie légale. Celle-ci permet de se protéger en cas de vice caché découvert après la transaction.

Enfin, il peut être judicieux d’obtenir un certificat de localisation préparé par un arpenteur-géomètre. «En l’absence de ce document, vous pourriez un jour avoir la surprise de recevoir une mise en demeure pour, par exemple, déplacer un cabanon construit sur les limites du terrain», résume Protégez-vous.