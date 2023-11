Bien que les prix des aliments au Canada soient restés élevés, ils ont également poursuivi leur tendance au ralentissement de la croissance d'une année sur l'autre en octobre, selon les derniers chiffres de Statistique Canada.

L'inflation des produits d'épicerie s'est établie à 5,4 % d'une année à l'autre en octobre, soit une légère baisse par rapport à la hausse de 5,8 % enregistrée en septembre, selon le dernier Indice des prix à la consommation (IPC).



Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Les légumes frais ont contribué le plus au ralentissement, avec un taux d'inflation de 5 %, selon le rapport.

Le coût du taux d'intérêt hypothécaire, le loyer et les aliments achetés dans les magasins ont continué à être les principaux facteurs de l'augmentation de l'IPC d'une année sur l'autre, selon Statistique Canada.

Les aliments qui coûtent plus cher

Avec 14 %, les graisses et huiles comestibles ont connu la plus forte croissance de l'inflation d'une année sur l'autre en octobre, selon le rapport.

Le prix de ces produits a augmenté de 0,8 % entre septembre et octobre 2023.

Parmi les autres produits ayant connu la plus forte inflation d'une année sur l'autre figurent les jus de fruits (13,5 %), les «autres fruits frais» (11,5 %) et les pâtes alimentaires (10,5 %).

De septembre à octobre 2023, les prix de ces produits ont respectivement diminué de 1,9 %, de 0,5 % et augmenté de 4 %.

Les prix du bœuf frais ou congelé ont augmenté de 9,9 % d'une année sur l'autre, tandis qu'ils ont augmenté de 0,3 pour cent de septembre à octobre 2023.

Le prix des tomates est celui qui a le plus augmenté de septembre à octobre 2023, soit de 6,6 %.

Aliments dont le prix diminue

Quatre catégories d'aliments - laitue, bananes, porc frais ou congelé, farine et mélanges à base de farine - ont vu leur prix diminuer d'une année sur l'autre en octobre.

Le prix de la laitue a baissé de 8,3 %, celui des bananes et du porc frais ou congelé de 1,9 %, et celui de la farine et des mélanges à base de farine de 1,2 %.

Entre septembre et octobre 2023, le prix de la laitue a augmenté de 2,5 %, le prix des bananes est resté inchangé, le prix du porc frais ou congelé a baissé de 3,9 % et le prix de la farine et des mélanges à base de farine a baissé de 6,6 %.

D'un mois sur l'autre, plusieurs autres catégories de produits alimentaires ont vu leur prix baisser.

La baisse la plus importante a été observée dans la catégorie des «autres légumes frais» (10,9 %), suivie par les pommes (10,3 %).