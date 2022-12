Il est maintenant possible de consulter les recherches sur Google les plus populaires au Canada en 2022.

Parmi les recherches les plus fréquentes tous thèmes confondus, on compte les termes «Wordle» (le populaire jeu du New York Times visant à découvrir un mot en six tentatives), «Ukraine», «Coupe du monde», «Élisabeth II» et «Betty White».

Les sujets les plus recherchés

L’année 2022 a été riche en actualité. La guerre en Ukraine, la panne chez Rogers, la variole simienne et le renvoi de la journaliste Lisa Laflamme ont été parmi les nouvelles les plus recherchées.

Au Québec

Dans la Belle Province, les recherches les plus populaires ont été Wordle, Ukraine, Coupe du monde 2022, Karim Ouellet et Occupation Double Martinique.

«Pourquoi ?»

Certains utilisateurs ont cherché à mieux comprendre certains sujets. Dans la rubrique «pourquoi», on retrouve donc «pourquoi la Russie attaque-t-elle l’Ukraine», «pourquoi Rogers est en panne», «pourquoi Will Smith a-t-il frappé Chris Rock», «pourquoi l’Ukraine n’est-elle pas dans l’OTAN» et «pourquoi y a-t-il une pénurie de préparation pour nourrisson».

Dans la même optique, les termes que les internautes ont le plus cherché à décortiquer en utilisant la requête «qu’est-ce que» ont été la variole simienne, l’OTAN, le virus respiratoire syncytial, Wordle et les NFT.

Des décès marquants

De nombreuses célébrités sont malheureusement décédées en 2022. Il est donc normal que les internautes aient voulu en apprendre plus au sujet de ces grands disparus. Parmi les recherches les plus fréquentes, on compte la reine Élisabeth II, l’actrice américaine Betty White, l’humoriste américain Bob Saget, l’actrice Anne Hache et le chanteur Aaron Carter.

Du côté du petit et du grand écran

Les films les plus recherchés ont été Encanto, Top Gun, The Batman, Thor : Love and Thunder et Turning Red.

Pour les séries télé, ce sont Jeffrey Dahmer, Euphoria, Stranger Things, Inventing Anna et The Watcher qui ont le plus piqué l’intérêt des téléspectateurs.

Le sport n’est pas en reste

2022 a été riche en termes de compétitions sportives. On compte la Coupe du monde 2022, le décompte des médailles olympiques aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin, les Flames de Calgary, les Jeux olympiques et les résultats de la Ligue canadienne de Football parmi les requêtes les plus communes.

Du côté des athlètes les plus recherchés, on retrouve en première position le regretté Guy Lafleur, le joueur de tennis Novak Djokovic, le joueur de football Antonio Brown, la joueuse de tennis Serena Williams et la skieuse acrobatique Eileen Gu.