Les températures élevées enregistrées au Québec ont brisé de nombreux records dans toute la province, y compris à Montréal, où le précédent record datait d'il y a plus de 20 ans.

Environnement et Changement climatique Canada a publié samedi une liste des records de chaleur et de froid au Canada, dont plus de deux douzaines au Québec.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Si certains records ont été établis au cours de la dernière décennie, le record de température à Drummondville datait d'il y a plus d'un siècle, en 1900, et de nombreux autres remontent à 1966 et avant.

Avis au public ⚠️ En raison du vent & des températures plus élevées, il peut être très dangereux de s’aventurer sur les glaces du fleuve Saint-Laurent. Soyez très vigilants, surtout dans le secteur du lac Saint-Pierre, au #Québec. Infos: https://t.co/wggzGqFRHB pic.twitter.com/if234JM62Q — GardeCôtièreCAN (@GardeCotiereCAN) February 9, 2024

Les températures maximales suivantes ont été enregistrées le 10 février 2024:

Beauceville - nouveau record : 8,6 °C; ancien record : 7,8 °C en 1966.

Chibougamau - nouveau record : 2,3 °C; ancien record : 0,7 °C en 1988.

Gatineau - nouveau record: 6,1 °C; ancien record: 5,6 °C en 1966.

L'Assomption - nouveau record: 8,1 °C; ancien record: 5,5 °C en 1981.

Montréal - nouveau record: 9,5 °C; ancien record: 8,8 °C en 2001.

Shawinigan - nouveau record: 6,6 °C; ancien record: 4,0 °C en 2001 et 4,0 en 2001.

Sherbrooke - nouveau record: 11,6 °C; ancien record: 7,8 °C en 1966.

Trois Rivières - nouveau record: 7,2 °C; ancien record: 4,4 °C en 1966.

Records de température minimale, suivis du record précédent :

Amqui - nouveau record: -1,0 °C; ancien record: -2,8 °C en 1943.

Baie-Comeau - nouveau record: -2,2 °C; ancien record: -3,9 °C en 2022.

Beauceville - nouveau record: 0,7 °C; ancien record: -1,5 °C en 1990.

Cap-Chat - nouveau record: -3,1 °C; ancien record: -3,5 °C en 1985.

Chibougamau - nouveau record: -2,8 °C; ancien record: -6,7 °C en 1976.

Drummondville - nouveau record: 1,8 °C; ancien record: 0,0 °C en 1900.

La Tuque - nouveau record: 0,9 °C; ancien record: -2,8 °C en 2022.

Québec - nouveau record: -0,1 °C; ancien record: -2,8 °C en 2022.

Roberval - nouveau record: 1,8 °C; ancien record: -1,1 °C en 1966.

Saint-Jean-sur-Richelieu - nouveau record: 2,8 °C; ancien record: 0,5 °C en 2022.

Gatineau - nouveau record: 2,6 °C; ancien record: -2,5 °C en 2022.

Granby - nouveau record: 2,8 °C; ancien record: 0,8 °C en 2022.

L'Assomption - nouveau record: -0,7 °C; ancien record: -1,5 °C en 1990.

Shawinigan - nouveau record: 0,6 °C; ancien record: -2,2 °C en 1925.

Trois-Rivières - nouveau record: 0,0 °C; ancien record: -2,0 °C en 2004.

Environnement Canada a ajouté que la liste pourrait ne pas être complète, puisqu'elle est basée sur des informations préliminaires.