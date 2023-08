Les Canadiens gagnant un revenu moyen pourraient avoir du mal à se permettre une maison dans les centres urbains du pays, mais de nouvelles recherches de Zoocasa mettent en lumière les marchés immobiliers où les maisons sont à portée de main.

Zoocasa a étudié l'accessibilité à la propriété dans 17 marchés immobiliers majeurs du Canada et a constaté que les personnes gagnant le revenu médian pour leur ville ne pourraient pas se permettre une maison au prix moyen dans 10 de ces marchés.

Cependant, les conclusions suggèrent que les acheteurs pourraient avoir de la chance en dehors des grandes villes comme Toronto, Vancouver et Ottawa.

Ce texte est une traduction d'un article de d'Holly McKenzie-Sutter, BNN Bloomberg, sur CTV News.

Où les maisons sont-elles les plus abordables?

Saint John, Nouveau-Brunswick, s'est distinguée comme la ville offrant la plus grande accessibilité à la propriété, selon Zoocasa.

Avec un revenu médian de 79 000 $, cette ville de la région de l'Atlantique canadien affiche un revenu inférieur par rapport aux autres marchés répertoriés. Cependant, le prix moyen d'une maison à Saint John était de 291 000 $, bien en dessous du seuil maximal de prix de 365 165 $ pour les personnes ayant un revenu médian.

Avec un peu moins de 111 000 $, la capitale de la Saskatchewan affichait l'écart le plus important entre le prix moyen d'une maison et la fourchette abordable pour une personne ayant un revenu médian. Les personnes ayant un revenu médian pourraient payer jusqu'à 429 457 $ pour une maison à Regina, où le prix moyen d'une maison était de 318 700 $.

Winnipeg, Saskatoon, Edmonton, la ville de Québec et la province de l'Île-du-Prince-Édouard avaient également des prix moyens de maisons situés dans la fourchette d'accessibilité pour une personne ayant un revenu médian.

Où les maisons sont-elles le moins abordables?

Le prix moyen d'une maison dépassait le million de dollars à Vancouver et à Toronto, ce qui signifie «qu'il n'est probablement pas surprenant» que les personnes gagnant des revenus médians dans ces villes aient du mal à se permettre une maison au prix moyen, selon Zoocasa.

Les personnes dans les villes avec les revenus médians les plus élevés auraient également du mal à acheter une maison, ont montré les recherches.

Ottawa affichait le revenu médian le plus élevé à 106 240 $, mais «une maison dans la ville au prix moyen actuel pourrait encore être hors de portée», ont noté les recherches, le prix moyen d'une maison étant de 160 000 $ de plus que ce que les personnes gagnant le revenu médian maximum pourraient se permettre.

Victoria et Calgary, villes avec les deuxième et troisième revenus médians les plus élevés, affichaient également des prix moyens de maisons trop élevés pour ces personnes.

Méthodologie

Les revenus médians des ménages ont été obtenus auprès de Statistique Canada.

L'accessibilité maximale des ménages à revenu médian a été calculée en trouvant les gains mensuels du revenu médian, puis en utilisant le calculateur «Combien puis-je me permettre» de la Banque Scotia, en supposant un taux d'intérêt de 5,04 % et une période d'amortissement de 25 ans.

Les prix moyens des maisons ont été obtenus auprès de l'Association canadienne de l'immobilier.