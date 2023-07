Un nouveau rapport de la plateforme de locations Rentola.ca révèle les villes les plus sûres au Canada, avec une domination des villes ontariennes dans le top 10 de la liste.



Ce texte est la traduction d'un article de CTV News.

Selon l'étude, Barrie, en Ontario, est la ville la plus sûre de toutes les régions métropolitaines du Canada, avec un indice de sécurité global de 7,13. Suivant de près, Brantford, en Ontario, est la deuxième ville la plus sûre du Canada, avec un indice de sécurité global de 7,00.

Pour établir le classement des villes les plus sûres, Rentola a analysé plusieurs indicateurs, notamment le nombre d'habitants par agent de police, le nombre de crimes violents et non violents, ainsi que le taux de résolution des crimes, sur une échelle de un à dix.

Guelph, en Ontario, se classe troisième en tant que ville la plus sûre au Canada, avec un indice de sécurité global de 6,84, et Toronto, en Ontario, avec un indice de sécurité de 6,63, se positionne comme la quatrième ville la plus sûre du pays.

Juste derrière se trouve Saint John, au Nouveau-Brunswick, qui se classe cinquième parmi les villes les plus sûres du pays, avec un indice de sécurité de 6,46.

Winnipeg a obtenu le plus faible indice de sécurité parmi les 34 villes analysées dans l'étude, avec un score de 4,59.

Voici les dix premières villes les plus sûres avec leur indice de sécurité global, selon Rentola.ca :