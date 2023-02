Le prix moyen d'une maison au Canada est tombé à 612 204 $ en janvier, selon les données publiées par l'Association canadienne de l'immeuble (ACI) mercredi. Cela représente une diminution de 18,3% par rapport à la même période l'an dernier et est bien loin de la moyenne record de 816 720 $ en février de l'année dernière.

Le nombre de personnes achetant et vendant des propriétés a également chuté en janvier, qui a enregistré le moins de ventes de maisons pour le mois depuis 2009. Comparativement à la même période l'an dernier, les ventes de maisons en janvier de cette année ont diminué de 37,1 %. Ces chiffres ne sont pas désaisonnalisés et représentent un agrégat de tous les types de propriétés résidentielles.

«La grande question dans l'esprit de tout le monde après l'année dernière était de savoir ce que feront les marchés du logement en 2023?» a déclaré la présidente du CREA, Jill Oudil, dans un communiqué de presse publié mercredi. «Nous devrons peut-être attendre encore un mois ou deux pour voir ce que les acheteurs prévoient cette année, car les nouvelles inscriptions s'écoulent actuellement à des niveaux presque record.»

La hausse des taux d'intérêt au cours de la dernière année a entraîné une augmentation des taux hypothécaires, ce qui a finalement entraîné un ralentissement du marché de l'habitation. La plus récente annonce de taux d'intérêt de la Banque du Canada impliquait une hausse de 0,25 % le 25 janvier.

Alors que la plupart des systèmes MLS inclus dans le rapport mensuel de l'ACI ont enregistré une baisse des prix moyens des maisons, toutes les régions ne connaissent pas le même niveau de baisse. Les principaux marchés, comme les régions du Grand Toronto et de Vancouver, ont vu le prix moyen d'une maison chuter de 16,4 et 8,4 % d'une année à l'autre, respectivement.

Cependant, les marchés plus petits situés juste à l'extérieur de ces grandes plaques tournantes, comme Fraser Valley en Colombie-Britannique et London, en Ontario, connaissent des baisses annuelles abruptes de 27,4 et 25,3 % respectivement. Selon les experts, ces régions, qui ont enregistré certaines des plus fortes hausses de prix au Canada pendant la pandémie de COVID-19, devraient connaître les corrections de prix les plus importantes en 2023.

CTVNews.ca a compilé une liste des marchés immobiliers canadiens signalant certaines des baisses les plus importantes du prix moyen des maisons d'une année à l'autre. Faites défiler vers le bas pour voir les maisons actuellement en vente sur ces marchés.

Fraser Valley - Colombie-Britannique



John Corrie, Re/Max Little Oak Realty

Genre : Maison

Prix : 949 000 $

Année de construction : 1980

Taille de la propriété : 164,16 m²

Taille du terrain : 712,29 m²

Baisse des prix : 27,4 % d'une année sur l'autre

Cette maison de trois chambres et trois salles de bains est située à Abbotsford, en Colombie-Britannique, dans la région provinciale de la vallée du Fraser. Au rez-de-chaussée, de hauts plafonds voûtés couvrent le salon à aire ouverte, qui est relié à la salle à manger et à la cuisine. Dans la cour arrière se trouve un grand patio avec salle à manger ou de loisirs, ainsi qu'une cabane pouvant servir de salle de loisirs ou d'atelier d'art.

London - Ontario



Visionary Visuals / Robert Kasowski, Open Door Property, Re/Max Escarpment Realty

Genre : Maison

Prix : 624 900 $

Année de construction : 1925

Taille de la propriété : 125,42 m²

Taille du terrain : 505,86 m²

Baisse des prix : 25,3 % d'une année sur l'autre

Situé à London, en Ontario, ce bungalow dispose de quatre chambres et de deux salles de bains, qui ont toutes été récemment rénovées. La maison dispose également d'une cuisine américaine et d'un salon et salle à manger combinés. Un garage détaché se trouve dans la cour arrière, ainsi qu'une terrasse à plusieurs niveaux accessible depuis la cuisine et la chambre principale.

Niagara - Ontario



Tom Elgersma, Encore Photography / Elizabeth Pullman, Engel & Volkers Niagara

Type : Maison de ville en copropriété

Prix : 685 000 $

Année de construction : 2006

Taille de la propriété : 150,97 m²

Taille du lot : s.o.

Baisse des prix : 25 % d'une année sur l'autre

Construite en 2006, cette maison de ville en copropriété de deux chambres et trois salles de bains à Niagara Falls, en Ontario, dispose d'un sous-sol entièrement rénové, avec une salle familiale et une kitchenette. Au niveau principal se trouve la chambre principale, une cuisine avec coin repas et un bureau à domicile, ainsi que des plafonds cathédrale qui surplombent le salon. Au niveau supérieur se trouve la deuxième chambre et un coin salon donnant sur le salon.

Regina - Saskatchewan



John Morrell, Panoptic Canada / Kyle Knapp, Platinum Realty Specialists

Genre : Appartement

Prix : 344 900 $

Année de construction : 2005

Taille de la propriété : 117,8 m²

Taille du lot : s.o.

Baisse des prix : 13,6 % d'une année sur l'autre

S'étendant sur près de 118 mètres carrés, cet appartement au douzième étage comprend deux chambres et deux salles de bains, ainsi qu'un salon et une salle à manger à aire ouverte. Les améliorations récentes incluent l'ajout de parquet et de carrelage dans toute l'unité, y compris la cuisine, qui a également des armoires en chêne, des comptoirs en granit et un réfrigérateur à vin. Situé au centre-ville de Regina, l'appartement est situé à proximité de restaurants, de cafés et du parc Victoria.

Victoria - Colombie-Britannique



Matthew James Photo / Lindsay Block-Glass, Royal LePage Coast Capital Realty - Oak Bay

Type : Maison de ville en copropriété

Prix : 950 000 $

Année de construction : 2017

Taille de la propriété : 159,24 m²

Taille du terrain : 178,28 m²

Baisse des prix : 10,1 % d'une année sur l'autre

À l'entrée de cette maison de ville en copropriété à Victoria, en Colombie-Britannique, se trouvent une tanière qui peut servir de vestiaire. Également au niveau principal se trouve une chambre et une salle de bain de quatre pièces. En plus des deux chambres et salles de bains restantes, il y a un salon, une salle à manger et une cuisine combinés. La maison est à une courte distance en voiture de l'Université de Victoria et à distance de marche des transports en commun et d'autres commodités.

Edmonton - Alberta



Peter Kubiczek, Keystone Realty

Genre : Appartement

Prix : 398 500 $

Année de construction : 1930

Taille de la propriété : 106,15 m². m

Taille du lot : s.o.

Baisse des prix : 6,7 % d'une année sur l'autre

Cet appartement d'Edmonton est situé dans le bâtiment historique Phillips Lofts de la ville, construit pour la première fois en 1913. L'unité a un plan d'étage à aire ouverte et présente des poutres et des piliers en bois apparents, ainsi que de la quincaillerie en acier noir. Tout au long de l'appartement se trouve la finition intérieure en brique d'origine de l'unité, ainsi que des planchers de bois franc en érable.

Saint John - Nouveau-Brunswick



James Walsh, Rod Stears Photography / Shirley Roach-Albert, Sutton Group Aurora Realty

Genre : Maison

Prix : 289 900 $

Année de construction : 1953

Taille de la propriété : 171,87 m²

Taille du terrain : 0,4 hectare

Baisse des prix : 6,6 % d'une année sur l'autre

Avec près de 172 mètres carrés de surface habitable, cette maison à Saint John, N.B., a trois chambres à coucher et deux salles de bain. Le salon du rez-de-chaussée est doté de planchers de bois franc, d'un foyer et de bibliothèques intégrées. Également au rez-de-chaussée se trouve la cuisine, qui donne accès à une grande terrasse dans la cour arrière. La chambre principale à l'étage supérieur dispose d'un bain à remous et d'un puits de lumière.

Montréal - Québec



Albert Gravel / Milène Houle, Engel & Volkers Tremblant

Genre : Appartement

Prix : 499 000 $

Année de construction : 2005

Taille de la propriété : 59,2 m²

Taille du lot : s.o.

Baisse des prix : 5,8 % d'une année sur l'autre

Situé au centre-ville de Montréal, cet appartement de 60 mètres carrés comprend une chambre et une salle de bain, avec des plafonds de neuf pieds partout. L'unité dispose également d'une cuisine et d'un salon combinés, ainsi que de sa propre laveuse et sécheuse superposées. L'immeuble est situé à proximité de divers supermarchés, cliniques et restaurants.

Winnipeg - Manitoba



Jim Todd Real Estate Photography / Marianne Krieger, Coldwell Banker Preferred Real Estate

Type : Maison de ville en copropriété

Prix : 389 900 $

Année de construction : 1986

Taille de la propriété : 136,75 m²

Taille du lot : s.o.

Baisse des prix : 5,7 % d'une année sur l'autre

Cette maison de ville en copropriété de deux étages à Winnipeg a fait l'objet de nombreuses améliorations au cours des dernières années, notamment des fenêtres, des portes et un éclairage mis à jour. La cuisine rénovée a de nouvelles armoires sur mesure, un dosseret en verre et des comptoirs en quartz. Pour compléter le reste de la maison, deux salles de bains et deux chambres.

Halifax - Nouvelle-Écosse



Studio Royale / Joel Flewelling, Royal LePage Atlantic

Genre : Appartement

Prix : 499 999 $

Année de construction : 1987

Taille de la propriété : 113,71 m²

Taille du lot : s.o.

Baisse des prix : 3,7 % d'une année sur l'autre

Avec près de 114 mètres carrés d'espace, cet appartement de Halifax, N.S., comprend trois chambres et deux salles de bains. L'une des chambres se trouve au rez-de-chaussée, ainsi que le salon, la cuisine et la salle à manger. Au niveau supérieur se trouvent les deux chambres restantes, dont l'une dispose de son propre patio privé.