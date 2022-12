Le magazine Time a désigné mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky comme personnalité de l'année, lui décernant la distinction «pour avoir prouvé que le courage peut être aussi contagieux que la peur».

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa — TIME (@TIME) December 7, 2022

«Pour avoir prouvé que le courage peut être aussi contagieux que la peur, pour avoir incité les gens à se rassembler pour défendre la liberté, pour avoir rappelé au monde la fragilité de la démocratie - et de la paix - Zelensky et “l'esprit de l'Ukraine” est la personnalité de l'année», a affirmé le rédacteur chef du média, Edward Felsenthal.

Comédien devenu politicien élu à la tête de l'Ukraine en 2019, Zelensky a travaillé sans relâche depuis l'invasion de la Russie le 24 février pour inspirer la résistance de son pays et mobiliser le soutien international à l'Ukraine.

Le magazine a également mis en lumière des personnes censées incarner l'esprit de l'Ukraine. Il s'agit notamment de l'ingénieur Oleg Kutkov, qui a aidé à maintenir l'Ukraine connectée ; Olga Rudenko, rédactrice en chef du Kyiv Independent ; et le chirurgien de combat britannique David Nott.

La sélection annuelle de Time a suscité des débats et parfois des controverses depuis ses débuts en 1927. La personne de l'année 2021 était Elon Musk, le magnat de la technologie, des télécoms et de l'espace qui a récemment acheté Twitter. En 2020, le titre est allé au président américain Joe Biden – à l'époque président élu – et au vice-président Kamala Harris.

La personnalité de l'année 2022 en quelques dates

Le 25 janvier, Volodymyr Zelensky naît à Kryvyï Rih, dans le sud-est de l'Ukraine. Ses parents sont d'origine juive et parlent le russe.

1990

Après avoir été diplômé en droit, Zelensky se tourne plutôt vers les arts de la scène et fait ses débuts en télévision lors du jeu télévisé KVN. En 2003, il cofonde sa société de production, Studio Kvartal 95. Durant les années suivantes, il s’illustre plusieurs fois au petit écran, notamment en remportant la version ukrainienne de « Danse avec les stars ». Au cinéma, il prête sa voix à l’ours Paddington dans les deux volets du film.

2015

Dans une série télévisée humoristique nommée «Serviteur du peuple», il incarne un professeur d’histoire qui devient…président de l’Ukraine. Trois saisons seront diffusées à la télévision ukrainienne.

2019

Il devient président de l’Ukraine en 2019 sous la bannière d’un parti du même nom que la série télévisée. Il prend ainsi le pouvoir à Petro Porochenko, qui est alors en perte de popularité. Il l’emporte avec plus de 70% des voix au second tour.

2022

Le 24 février, le président russe Vladimir Poutine lance une opération militaire en Ukraine. Après plus de deux semaines d’affrontements, Zelensky s'adressera au Parlement canadien mardi. Les Canadiens pourront l’entendre parler de la situation «urgente et désastreuse» dans son pays.

Il est élu personnalité de l'année au mois de décembre.

Avec des informations de Noovo Info